Контракты с США на $5,2 млрд, перечень по упрощенке — главные события уходящей недели

На этой неделе внимание мировой общественности было сосредоточено на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах.

Глава государства рассказал об экономическом потенциале страны, подтвердил приверженность Казахстана роли посредника и миротворца на международной арене, обозначив политические приоритеты страны.

Фото: Акорда

— Наш выбор — баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций — маяк мира, справедливости и сотрудничества, — подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что голоса ответственных средних держав в Совете Безопасности ООН должны быть усилены, устав организации — пересмотрен. По его словам, сегодня рушатся договоры об ограничении вооружений, а насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов.

Президент провел более 20-ти встреч с главами государств, министрами, руководителями международных организаций и крупнейших мировых компаний. Выступил на совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и управления.

Касым-Жомарт Токаев высказался о кризисе вокруг Украины, ситуации в Газе и приветствовал нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент проинформировал мировую общественность о политических реформах в Казахстане.

Глава государства предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, подчеркнув, что Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря.

Между крупными компаниями Казахстана и США было подписано 11 соглашений и меморандумов. Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны в объеме 5,2 млрд долларов в сфере транспорта, логистики, агропрома, энергетики и информационных технологий.

С корпорацией Wabtec договорились о производстве 300 грузовых локомотивов на 4,2 млрд долларов на заводе американской компании в Астане. В Алматинской области начато строительство завода PepsiCo по производству снеков с объемом инвестиций до 368 млн долларов. Amazon Kuiper планирует реализовать проект по запуску высокоскоростного спутникового интернета с инвестициями около 200 млн долларов, инфраструктура будет размещена в Алматы, Акколе и Актау.

Также состоялись переговоры с руководителями ведущих финансовых и инвестиционных корпораций Amazon и Meta, Goldman Sachs, Blackstone, Cerberus Capital Management, Citigroup, ExxonMobil, Embraer и Chevron.

Об итогах сотрудничества между странами Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал на заседании Национального совета по науке и технологиям в столице. Глава государства подчеркнул важность полного использования потенциала искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

За последние пять лет инвестиции в образование и науку выросли в пять раз. Создаются технопарки и инжиниринговые центры, в стране открыто 33 филиала зарубежных вузов. Во всех регионах начали работать научные советы. Особое внимание уделяется укреплению кадрового потенциала отечественной науки.

На заседании Национального совета по науке и технологиям Президент отметил, что сегодня недропользователи направляют один процент своих доходов на развитие науки. Эту меру следует воспринимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны.

— Задача Правительства — обеспечить разработку и внедрение отечественных радиофармпрепаратов, а также создать сеть центров ядерной медицины на базе ведущих клиник и университетов, — поручил Глава государства.

В День труда, который отмечается в последнее воскресенье сентября, Президент поздравил соотечественников с праздником, подчеркнув, что ценности трудолюбия стали неотъемлемой частью национальной идеологии.

Фото: пресс-служба Правительства

От имени Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий.

Уборочная кампания: итоги и прогнозы

Сбор урожая в стране вышел на завершающий этап. Уже намолочено 15,5 млн тонн зерна. Прогноз по зерновым оценивается на уровне 24 млн тонн. Этот объем позволит полностью покрыть внутренние потребности в продовольственном зерне, фураже и семенах, а также сохранит экспортный потенциал.

Параллельно завершена уборка около 700 тысяч тонн масличных культур. Аграрии заготовили 1,8 млн тонн картофеля, собрано почти 3 миллиона тонн овощей и свыше 2 миллионов тонн бахчевых.

Фото: Правительство РК

Работы идут с опережением прошлогодних темпов, однако в зерносеющих регионах прогнозируются дожди и похолодание, что может осложнить завершение уборочной кампании.

Глава Кабмина поручил обеспечить фермеров топливом и газом для сушки зерна.

Для обеспечения сохранности нового урожая ведется работа по высвобождению элеваторных мощностей.

Уже в ноябре запустят механизм раннего финансирования весенне-полевых работ 2026 года.

Агросектор держит курс на продовольственную независимость. Текущий объем производства обеспечит внутренний рынок продуктами питания. Перед акиматами поставлена задача наладить прямые контракты не только через стабилизационные фонды, но и с торговыми сетями и оптовыми поставщиками, чтобы в межсезонье бесперебойно поставлять продукцию на рынок по приемлемым ценам.

Казахстан снижает импортозамещение в сегменте мяса птицы. До конца года в стране заработают еще пять новых птицефабрик.

К 2027 году Минсельхоз обещает полностью обеспечить население мясом курицы за счет собственного производства.

Новая налоговая реальность

Одна из обсуждаемых тем недели — как после вступления в силу нового Налогового кодекса будут работать те, кто привык к упрощенным режимам и минимальной налоговой нагрузке. Согласно проекту, около 1,3 миллиона субъектов малого бизнеса (включая 318 видов деятельности) смогут продолжить работу по «упрощенке». Для предприятий обрабатывающей промышленности предусмотрены особые правила.

Жаркие дискуссии вызвали изменения подходов к налогу на добавленную стоимость. Сегодня почти половина из двух миллионов ИП не отражают обороты в декларациях или не подают их вовсе, выявлены массовые нарушения при использовании контрольно-кассовых машин. Новый кодекс нацелен на прекращение практики дробления бизнеса и стимулирование открытой работы предпринимателей. Предприниматели с оборотом до 2,5 млрд тенге смогут вести деятельность без НДС.

В Комитете госдоходов рассказали, кто освобождается от уплаты НДС с нового года, в том числе и специализированная сельхозтехника.

Вопросы у бизнес-сообщества вызвал запретительный список ОКЭДов, по которым будет ограничено применение спецрежимов. Министерство национальной экономики вынесло проект постановления с полным перечнем видов деятельности на публичное обсуждение.

Законопроекты недели

На уходящей неделе Мажилис ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). Центр станет международной аналитической платформой по отслеживанию финансовых угроз, включая современные цифровые схемы и инструменты отмывания денег.

В Сенат направлен законопроект, охватывающий вопросы развития культуры и образования, защиты прав детей и повышения статуса педагогов. В числе инициатив — поощрение победителей международных научных конкурсов, совершенствование механизмов усыновления и опеки, отсрочка обязательной отработки для выпускников зарубежных вузов, а также ужесточение правил использования фонограмм на концертных площадках.

Фото: Мажилис

Мажилис также законодательно закрепил понятие «искусственный интеллект» и утвердил правовые основы его применения. Новый закон направлен на обязательную маркировку синтетического контента, он обязывает информировать потребителей об использовании ИИ при оказании услуг и продаже товаров.

При этом не остались без внимания вопросы авторского права, конфиденциальности и возможности пересмотра автоматизированных решений с участием человека.

К слову, Казахстан вошел в топ-15 стран по адаптации законодательства под развитие искусственного интеллекта.

Для поддержки проектов в этой сфере Правительство выделило около 10 млрд тенге через целевые и грантовые программы.

Для разработки и внедрения ИИ в Казахстане создадут национальную платформу.

Казахстан обновляет нормы не только в сфере искусственного интеллекта, но и в области таможенного регулирования. Так, граждан обяжут декларировать онлайн-покупки, совершенные на маркетплейсах за пределами ЕАЭС. Сенат ратифицировал протокол, вносящий изменения в Таможенный кодекс. Декларации можно будет оформлять самостоятельно или через операторов в упрощенной электронной форме. Лимит в 200 евро сохранится, однако при превышении этой суммы рассматривается введение единой пошлины в размере 5%.

Отопительный сезон

В Казахстане официально начался отопительный сезон. Первыми тепло получили жители Павлодарской области. Вслед за ними отопление начали подавать в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях.

В остальных регионах подача тепла начнется по графику — в зависимости от погодных условий, сообщили в Минэнерго. В рамках подготовки к зиме запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.

Все энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива.

Финансирование подготовки к отопительному сезону ежегодно увеличивается. О том, во сколько обходится зимняя готовность стране — читайте по ссылке.

Культурное наследие и медийные проекты

Уникальные подземные мечети Мангистауской области могут быть включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2026 году.

Фото: акимат Мангистауской области

Эксперты обсуждают вопросы их охраны, консервации и развития туристической инфраструктуры. Параллельно начато рассмотрение проекта первой в СНГ смежной номинации, связанной с плато Устюрт.

Легенда мирового кинематографа, один из самых узнаваемых героев боевиков — Джеки Чан — прилетел в Алматы. Приезд знаменитого актера стал настоящим инфоповодом, соцсети буквально взорвались кадрами с его участием.

Фото: facebook.com

Джеки Чан отобрал локации для новой кинокартины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане. Подробности пока держатся в секрете, но в медиакомпании обещают, что зрителей ждет нечто грандиозное.

Тем временем в популярных туристических локациях мегаполиса и Алматинской области прошли съемки телепроекта Димаша Кудайбергена. Финал международного шоу «Voice Beyond Horizon» состоится в Астане.

Государственные награды борцам и рекордный спрос на билеты

Президент Казахстана подписал указ о награждении спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на чемпионате мира по видам борьбы, который прошел в харватском Загребе.

Высокой государственной награды — ордена «Құрмет» — удостоен Айдос Султангали, ставший чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. Его победа в финальной схватке принесла Казахстану историческое «золото».

Ордена «Құрмет» также удостоены инструктор-спортсмен Нуркожа Кайпанов и тренер Камал Гаджимагомедов.

23 тысячи мест на миллион желающих. Билеты на матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридским «Реалом» были раскуплены за четыре часа.

В пиковый момент в онлайн-очереди находились более миллиона человек, в то время как Центральный стадион Алматы вмещает 23 тысячи зрителей.

Цены варьировались от 30 до 250 тысяч тенге. Каждому покупателю разрешалось приорести не более двух билетов, с привязкой к ИИН, чтобы защитить настоящих болельщиков и не допустить массового скупки билетов перекупщиками. Матч, который обещает войти в историю казахстанского футбола, пройдет 30 сентября. Алматы готовится принять грандов Лиги чемпионов и, кажется, страсти вокруг игры только начинают накаляться.