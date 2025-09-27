РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:28, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Кто может сохранить право на налоговую «упрощенку» в Казахстане

    МНЭ вынесло на обсуждение списки для применения специальных налоговых режимов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Фото: МНЭ РК

    Министерство национальной экономики РК представило проекты постановлений Правительства в рамках нового Налогового кодекса.

    На обсуждение вынесены:

    • перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима (СНР) на основе упрощённой декларации;
    • перечень видов деятельности, по которым разрешено применение СНР для самозанятых.

    Эти документы разработаны во исполнение статей 718 и 723 Кодекса и направлены на упорядочение применения специальных налоговых режимов, повышение прозрачности и поддержку предпринимательства.

    Запретительный список

    СНР на основе упрощённой декларации объединяет элементы двух действующих режимов — упрощённой декларации и розничного налога.

    Режим не смогут использовать:

    • субъекты бизнеса, чей доход превышает 600 тыс. МРП (2,359 млрд тенге) в год;
    • юрлица с долей участия других компаний более 25%;
    • организации, где учредители или участники одновременно участвуют или являются учредителями в других юрлицах на СНР;
    • некоммерческие организации;
    • налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;
    • участники СЭЗ, «Астана Хаб»;
    • налогоплательщики, работающие по договорам о совместной деятельности.

    В перечень запрещённых включаются отрасли, связанные с крупным бизнесом: обрабатывающая промышленность, строительство, недропользование, деятельность субъектов естественных монополий, оптовая торговля, ритейл на площадях более 2000 кв. м, телекоммуникации, интернет и IT, финансовые и страховые услуги, профессиональные агентские и консалтинговые услуги, НИОКР и др.

    Из 1111 ОКЭД ограничение затронет 795 видов деятельности (70% ОКЭД), однако в разрезе налогоплательщиков — лишь около 30%.

    Основная причина — значительная часть операций в этих сферах (более 76% совокупного оборота) приходится на сделки с крупным бизнесом, применяющим общеустановленный режим: в строительстве — 99,9%, в недропользовании — 98,7%, в транспорте и складировании — 96,7%.

    Кто сохранит право на упрощённый режим

    Упрощённый режим предлагается оставить для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население:

    • розничная торговля на площадях до 2000 кв. м (включая аптеки);
    • розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет, сетевой маркетинг, а также прочая розничная торговля вне магазинов;
    • услуги проживания, общепита, аренды жилья и транспорта;
    • лёгкая и пищевая промышленность;
    • пассажирские перевозки;
    • услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицинские и социальные услуги;
    • бытовые и строительные работы для населения;
    • креативная индустрия, спорт, культура;
    • сельское хозяйство.

    В итоге упрощённые режимы сохранят около 70% всех налогоплательщиков. Малый бизнес, ориентированный на B2C, продолжит работать по СНР, а более крупные виды деятельности перейдут на общеустановленный режим.

    При этом налогоплательщики с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе в общеустановленный режим не будут являться плательщиком НДС.

    Документ позволит сократить недобросовестное использование СНР, повысить эффективность администрирования, справедливо распределить налоговую нагрузку и создать более благоприятные условия для малого бизнеса.

    Разрешительный список для самозанятых

    Отдельным постановлением Правительства РК предлагается закрепить перечень видов деятельности, доступных для самозанятых без регистрации ИП, без работников и при доходе до 300 МРП в месяц. Включает 46 направлений, соответствующих данным критериям.

    Право на применение СНР сохранят, в частности, такие виды деятельности, как ремонт обуви, образование в сфере спорта и отдыха, образование в области культуры, прочая вспомогательная деятельность в сфере образования, уборка жилых домов, деятельность в области фотографии, услуги салонов красоты, специализированные строительные работы, услуги такси, аренда и прокат, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров, а также предоставление прочих индивидуальных услуг.

    Ссылки на проекты постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15606691

    Ссылки на проекты постановления Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15606668

    Ранее сообщалось, какую сельхозтехнику освободили от налога на транспорт в Казахстане с 2026 года.

    Миннацэкономики Налоги Экономика Налоговый кодекс
