Правительство Казахстана выделило около 10 млрд тенге на проекты в сфере ИИ

Правительство систематически поддерживает научные исследования, направленные на развитие ИИ через целевые и грантовые программы, отметил министр.

Среди основных исполнителей – КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Институт информационных и вычислительных технологий, Astana IT University, а также другие университеты и научно-исследовательские организации.

26 проектов выполняются молодыми учеными в возрасте до 40 лет. Они охватывают 7 приоритетных направлений науки, при этом исследования ИИ в основном сосредоточены на передовом производстве, цифровых технологиях и космической отрасли.

- На сегодня в сфере ИИ активно работают 27 университетов и 6 научных институтов в 11 регионах. В исследованиях задействовано в общей сложности 479 ученых. Наибольшая концентрация проектов наблюдается в Алматы и Астане, - сообщил Саясат Нурбек.

Региональные университеты также проявляют интерес к развитию ИИ, однако их уровень участия пока ограничен.