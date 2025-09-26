РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:30, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Правительство Казахстана выделило около 10 млрд тенге на проекты в сфере ИИ

    В настоящее время в стране реализуется 62 проекта по направлению ИИ общей стоимостью 9,7 млрд тенге, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на Парламентских слушаниях в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Саясат Нурбек
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Правительство систематически поддерживает научные исследования, направленные на развитие ИИ через целевые и грантовые программы, отметил министр.

    Среди основных исполнителей – КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Институт информационных и вычислительных технологий, Astana IT University, а также другие университеты и научно-исследовательские организации.

    26 проектов выполняются молодыми учеными в возрасте до 40 лет. Они охватывают 7 приоритетных направлений науки, при этом исследования ИИ в основном сосредоточены на передовом производстве, цифровых технологиях и космической отрасли.

    - На сегодня в сфере ИИ активно работают 27 университетов и 6 научных институтов в 11 регионах. В исследованиях задействовано в общей сложности 479 ученых. Наибольшая концентрация проектов наблюдается в Алматы и Астане, - сообщил Саясат Нурбек.

    Региональные университеты также проявляют интерес к развитию ИИ, однако их уровень участия пока ограничен.

    - Хотя заявок много, лишь малая их часть достигает необходимого уровня качества. Эта ситуация требует усиления научного потенциала региональных вузов и расширения географии исследований, - добавил министр.

     

    Данира Искакова
