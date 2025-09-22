Отопление начали запускать в многоэтажках Павлодара

В акимате города Павлодапра сообщили, что официально подключать отопление в многоэтажках начнут с 22 сентября. Соответствующее постановление подписал аким города.

— В первую очередь тепло будет подано в те дома, которые полностью готовы к приёму тепла, согласно утвержденному графику. Этот процесс будет проходить постепенно, чтобы обеспечить стабильную работу системы во всём городе, — сообщили в акимате города Павлодара.

Напомним, с 10 сентября в Павлодаре начали подключать отопление в социальные объекты города. Меж тем, с 15 сентября к центральному теплоснабжению стали подключать дома частного сектора в Экибастузе.