Президент подписал Указ: спортсмены и тренеры по борьбе получили госнаграды
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Орденом «Құрмет» награждены:
1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Султангали;
2. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуркожа Кайпанов;
3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:
1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;
2. тренер РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебулан Кешубаев.
Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен: тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.
Ранее Президент поздравил Айдоса Султангали с победой на ЧМ по борьбе.