Президент подписал Указ: спортсмены и тренеры по борьбе получили госнаграды

Орденом «Құрмет» награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Султангали;

2. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуркожа Кайпанов;

3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;

2. тренер РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебулан Кешубаев.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен: тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.

Ранее Президент поздравил Айдоса Султангали с победой на ЧМ по борьбе.