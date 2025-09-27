РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:05, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент подписал Указ: спортсмены и тренеры по борьбе получили госнаграды

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент подписал Указ: спортсмены и тренеры по борьбе получили госнаграды
    Фото: Акорда

    Орденом «Құрмет» награждены: 

    1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Султангали;

    2. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуркожа Кайпанов; 

    3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.

    Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

    1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;

    2. тренер РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебулан Кешубаев.

    Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен: тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.

    Ранее Президент поздравил Айдоса Султангали с победой на ЧМ по борьбе.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана Награда Чемпионат мира Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают