Президент поздравил Айдоса Султангали с победой на ЧМ по борьбе

— Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов! — написал Президент на своей странице в Instagram.

Напомним, в финальной схватке чемпионата мира по видам борьбы 2025 года в хорватском Загребе в весе до 60 кг Айдоса Султангали одержал победу над соперником и принес историческую для Казахстана золотую медаль по греко-римской борьбе.