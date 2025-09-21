РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:12, 21 Сентябрь 2025

    Президент поздравил Айдоса Султангали с победой на ЧМ по борьбе

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали, передает агентство Kazinform.

    Президент поздравил казахстанских боксеров
    Фото: Акорда

    — Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!  — написал Президент на своей странице в Instagram.

    Напомним, в финальной схватке чемпионата мира по видам борьбы 2025 года в хорватском Загребе в весе до 60 кг Айдоса Султангали одержал победу над соперником и принес историческую для Казахстана золотую медаль по греко-римской борьбе. 

    Теги:
    Спорт Президент спортсмены Казахстана Чемпион мира Чемпионат мира Борьба
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
