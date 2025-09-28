РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:05, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил казахстанцев с Днем труда

    Это в высшей степени важный праздник, отметил Касым-Жомарт Токаев в поздравлении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    -  Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем труда!

    Это в высшей степени важный праздник, потому что ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.

    В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, всех тружеников, кто честным и неустанным трудом ведет нашу страну к прогрессу и процветанию.

    Выражаю искреннюю признательность соотечественникам за труд во имя нашей Родины, за твердую веру в наши ценности и цели, за стремление к достижению высоких производственных результатов, за работу по совершенствованию профессиональных компетенций, за предприимчивость и креативный подход ко всему, что касается труда.

    Продвигая в обществе идеологию труда, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы, тем самым, создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана.

    Уверен, благодаря ответственным, добросовестным и патриотичным гражданам мы сможем успешно и с достоинством выполнить задачу построения процветающего, цивилизованного общества.

    Желаю всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых свершений! - отметил Глава государства.

    Напомним, 27 сентября Премьер-министр РК принял участие в республиканском форуме «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященном празднованию Дня труда. От имени Главы государства Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Человек труда Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают