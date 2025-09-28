Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Это в высшей степени важный праздник, отметил Касым-Жомарт Токаев в поздравлении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
- Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем труда!
Это в высшей степени важный праздник, потому что ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.
В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, всех тружеников, кто честным и неустанным трудом ведет нашу страну к прогрессу и процветанию.
Выражаю искреннюю признательность соотечественникам за труд во имя нашей Родины, за твердую веру в наши ценности и цели, за стремление к достижению высоких производственных результатов, за работу по совершенствованию профессиональных компетенций, за предприимчивость и креативный подход ко всему, что касается труда.
Продвигая в обществе идеологию труда, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы, тем самым, создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана.
Уверен, благодаря ответственным, добросовестным и патриотичным гражданам мы сможем успешно и с достоинством выполнить задачу построения процветающего, цивилизованного общества.
Желаю всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых свершений! - отметил Глава государства.
Напомним, 27 сентября Премьер-министр РК принял участие в республиканском форуме «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященном празднованию Дня труда. От имени Главы государства Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики.