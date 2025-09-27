Туристские локации Алматы и области покажут в международном проекте Димаша
Съемки международного проекта Димаша прошли в туристских локациях Алматы и и Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на Информационный портал DimashNews.
Международный телевизионный проект Димаша и Hunan Broadcasting System (КНР) представит знаковые туристские локации Казахстана мировой аудитории. Алматы и Алматинская область стали стали следующими точками съемок «Voice Beyond Horizon» после Мангистау.
Димаш Кудайберген и участники проекта из разных стран уже посетили Алматы. Съемки охватили популярные туристские локации мегаполиса и Алматинской области.
Зрители по всему миру смогут увидеть озеро Каинды с подводным хвойным лесом, пейзажи села Саты, признанного Всемирной туристской организацией UNWTO одной из лучших туристских деревень мира, Капчагайское водохранилище. В самой Алматы съемки проходили на Арбате, Зеленом базаре, а также в метро.
В проекте участвуют исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Выступления артистов оценивает международное жюри.
— Проект «Voice Beyond Horizon» не только объединяет артистов из разных стран, но и покажет природное многообразие и туристский потенциал Казахстана. Съемки охватили ключевые регионы страны — Туркестанскую, Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, город Алматы. Финал международного шоу состоится в столице страны. Проект получил организационную поддержку со стороны министерств туризма и спорта, культуры и информации, национальной компании Kazakh Tourism и акиматов регионов, — говорится в сообщении.