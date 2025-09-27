Туристские локации Алматы и области покажут в международном проекте Димаша

Международный телевизионный проект Димаша и Hunan Broadcasting System (КНР) представит знаковые туристские локации Казахстана мировой аудитории. Алматы и Алматинская область стали стали следующими точками съемок «Voice Beyond Horizon» после Мангистау.

Димаш Кудайберген и участники проекта из разных стран уже посетили Алматы. Съемки охватили популярные туристские локации мегаполиса и Алматинской области.



Зрители по всему миру смогут увидеть озеро Каинды с подводным хвойным лесом, пейзажи села Саты, признанного Всемирной туристской организацией UNWTO одной из лучших туристских деревень мира, Капчагайское водохранилище. В самой Алматы съемки проходили на Арбате, Зеленом базаре, а также в метро.

Фото: DimashNews

В проекте участвуют исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Выступления артистов оценивает международное жюри.