    14:16, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства призвал к более широкому участию в СБ ООН средних держав

    Глава нашего государства считает реформу Совета Безопасности крайне важной и безотлагательной задачей. Такое мнение он выразил, выступая с лекцией в Университете Организации Объединенных Наций в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Лекция Президента в Университете Организации Объединенных Наций в Токио
    Фото: Акорда

    Он призвал к обеспечению более широкого участия в данном органе средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Амерку. 

    – Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН, – заявил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев, пользуясь возможностью, выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между нашими странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита «Центральная Азия и Япония». 

    Касым-Жомарт Токаев Япония ООН
