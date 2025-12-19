Глава государства призвал к более широкому участию в СБ ООН средних держав

Он призвал к обеспечению более широкого участия в данном органе средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Амерку.





– Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь возможностью, выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между нашими странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита «Центральная Азия и Япония».