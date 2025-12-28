Год рабочих профессий в Казахстане: что изменилось за это время

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу страны, в сентябре 2024 года, обозначил повышение кадрового потенциала как одну из ключевых задач развития экономики и объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

Указ был подписан в декабре 2024 года.

Глава государства подчеркнул острую нехватку специалистов в базовых отраслях — строительстве, энергетике, водном хозяйстве и других сферах, отметив необходимость реформы системы технического и профессионального образования.

О престиже рабочих профессий, Касым-Жомарт Токаев упомянул и в сентябрьском Послании народу Казахстана-2025. Он поручил обеспечить достойную оплату труда специалистов и подчеркнул необходимость усиленного внимания к их развитию.

По последним данным в этой сфере трудится свыше 4,7 млн казахстанцев.

А потребность в специалистах рабочих сфер обещает вырасти до 403 тысяч человек к 2030 году.

Меры на уровне государства

С января в Правительстве уже тогда был выдвинут ряд предложений по проведению года. По распоряжению Премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 13 января 2025 года в рамках инициативы по объявлению Года рабочих профессий создана специальная комиссия.

В течение Года рабочих профессий были реализованы планы мероприятий на республиканском и региональном уровнях. В целом план включал семь основных направлений и 70 шагов, на его основе был сформирован перечень из 20 региональных инициатив.

В рамках года в стране прошли 12 крупных республиканских и международных мероприятий. Одним из ключевых стал фестиваль «Город рабочих профессий», состоявшийся в выставочном центре «EXPO» в Астане.

Участники и посетители знакомились с востребованными профессиями реального сектора экономики, профессиями будущего и современными производственными технологиями. В работе тематических павильонов приняли участие крупные предприятия и отраслевые объединения из всех регионов страны. Посетил выставку и Глава Государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Крупные компании не остались в стороне. Например, были реализованы инициативы АО «Самрук-Казына». В группе компаний холдинга, где заняты более 255 тысяч человек, из которых около 190 тысяч — представители рабочих профессий, проводилась работа по закрытию кадровой потребности. Заключались соглашения с учебными заведениями по дуальному обучению, организовывались ярмарки вакансий и программы поддержки молодых специалистов.

Кроме того, были заложены основы для реализации 46 крупных инвестиционных проектов до 2032 года, в рамках которых планируется создание свыше 64 тысячи рабочих мест. Отдельно в рамках Года рабочих профессий были представлены и реализованы инициативы крупных предприятий. Компании «ERG» и «Allur Group» развивали партнёрство с отраслевыми колледжами, внедряли программы наставничества, социальной поддержки работников и подготовки кадров под потребности производства.

Также, в Аксу ERG открыла первый Центр признания профессиональных квалификаций в горно-металлургическом комплексе.

Фото: Kazinform

Обеспечение жильем

Одной из ключевых мер поддержки стала программа «Наурыз жұмыскер» — ипотечное кредитование для работников строительной, промышленной, энергетической, машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслей, а также сферы транспорта, водного хозяйства и ирригации. Программа стартовала весной 2025 года.

В числе первых, кто получил жилье по данной программе стал инженер-конструктор машиностроительного завода в Костанае Данияр Асанов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По последним данным, благодаря программе, собственное жилье уже получили почти 2 000 человек.

Повышение зарплаты

В рамках Года рабочих профессий были реализованы меры по повышению статуса и привлекательности специалистов водной отрасли.

Тогда, Министерством водных ресурсов и ирригации РК были предложены поправки в закон «О естественных монополиях», направленные на повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов электро- и теплоэнергетики; законопроект был направлен в Сенат и предусматривает рост доходов до 50%.

На данный момент, в водной отрасли работают более 10 тысяч человек, и за год заработная плата более семи тысяч из них в среднем выросла на 25%.

Заработную плату увеличили и работникам коммунального предприятия в Алматы. Она выросла на 30–55% за счет увеличения фонда оплаты труда.

На предприятии, где трудились более трех тысяч человек, пересмотрели оклады: средняя зарплата дорожных рабочих выросла до 300–366 тысяч тенге, водителей — до 420–584 тысяч тенге, водителей-механизаторов — до 470–643 тысяч тенге с учетом налоговых и социальных отчислений.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Образование и производство

В рамках Года рабочих профессий государством были приняты меры по обеспечению рынка труда востребованными специалистами, решению вопроса с дефицитом кадров и расширению доступа к профессиональному образованию.

С начала этого года подготовлено более восьми тысяч профориентаторов. В семь раз увеличилось количество шефствующих предприятий, в два раза — число дуальных договоров с предприятиями. В 185 колледжах обновлена материально-техническая база, при этом охват студентов общежитиями достиг 96%.

Также, были созданы условия для бесплатного обучения выпускников девятых классов, увеличен государственный заказ в колледжах до 153 тысяч мест. При этом около 70% госзаказа было направлено на технические специальности — машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и другие направления.

В течение года проводилась комплексная трансформация системы технического и профессионального образования, включавшая обновление материально-технической базы колледжей, повышение квалификации педагогов, внедрение международных практик и проведение чемпионатов профессионального мастерства. В течение этого времени колледжи и предприятия запустили разработку новых программ и организовали стажировки педагогов на производственных площадках, что позволило приблизить подготовку кадров к реальным запросам экономики. А с 1 сентября 2025 года, объем подушевого финансирования колледжей увеличился в два раза.

Фото: Министерство просвещения РК

Плюс ко всему, в колледжах появились программы по подготовке специалистов по атомной энергетике и конструированию дронов.

В рамках программы «Молодежная практика» более 35 тысяч молодых специалистов охватили наставничеством на рабочих местах.

Такие же условия предусмотрены и для безработной молодежи, которая может пройти оплачиваемую стажировку сроком до 12 месяцев. Стоит отметить, что заработная плата участников субсидируется государством и составляет не менее 30 МРП в месяц — в 2025 году это 117 960 тенге.

Для повышения качества подготовки кадров в стране обновили 1,6 тысячи профессиональных стандартов по рабочим профессиям, на основе которых актуализировано 87% образовательных программ.

Модернизировали электронный Банк навыков, включающий более 12 тысяч компетенций по европейскому стандарту ESCO. Кроме того, внедрили цифровую платформу — навигатор проектов, позволившую прогнозировать потребность в кадрах и синхронизировать подготовку специалистов с запросами рынка труда; на тот момент она охватывала 755 инвестиционных проектов с созданием около 150 тысяч рабочих мест.

Новшеством на образовательном поприще стало внедрение должности педагога-профориентатора, задача которых выстроить преемственность между уровнями образования и наладить эффективное взаимодействие между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Появился новый цифровой сервис «JOLSHY», разработанный КаздорНИИ Министерства транспорта. Это инструмент для решения кадрового дефицита и повышения прозрачности управления в дорожной отрасли.

Платформа объединила данные о студентах, выпускниках и специалистах, уже привлекла более двух тысяч пользователей и предоставила работодателям доступ к профилям кандидатов, а студентам — возможности для практики и трудоустройства.

В казахстанских школах начали свою работу свыше тысячи профильных классов по следующим направлениям: техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экология, транспорт и логистика, сфера обслуживания, творчество и культура, медицина и социальное обслуживание. Они ориентированы на учащихся 9–11-х классов и функционируют в формате, направленном на выявление дефицита кадров в рабочих профессиях и других отраслях региона.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Без внимания не остались и детские сады: в пилотном режиме на предстоящий год запускается проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста». Он направлен на приобщение детей к труду, формирование у них таких качеств, как трудолюбие, ответственность и настойчивость.

Для повышения престижа рабочих профессий, в регионах по всей стране прошли чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Shygys 2025. Например в ВКО, студенты соревновались от мехатроники и сварочных технологий до графического дизайна и веб-разработки.

В столице, колледжи приняли участие по таким направлениям, как кладка кирпича, прототипирование, информационные кабельные сети, парикмахерское и кулинарное искусство, флористика, BIM-моделирование и другие.

Итоги национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2025 подвели в декабре 2025 года, в столице. В общекомандном зачете первое место занял Алматы, второе разделили Павлодарская и Акмолинская области, третье — Туркестанская и Карагандинская области. Победители войдут в состав национальной сборной и представят Казахстан на WorldSkills International 2026 года в Китае.

Фото: Адия Абубакир / Kazinform

А для младших школьников впервые прошел чемпионат профессионального мастерства в области Абай — JuniorSkills — Abai 2025. Дети продемонстрировали свои умения в трех направлениях: кулинарное дело, технология моды и ремонт сельскохозяйственных машин.

Не обошлось в этом году без международных успехов. В сентябре 2025 года, Национальная сборная Казахстана одержала победу на IX Европейском чемпионате профессионального мастерства EuroSkills Herning 2025 в Дании. Студенты завоевали семь наград по самым разным номинациям.

Фото: Минпросвещения

В целом, за год были вдвое увеличены студенческие стипендии (по рабочим квалификациям — 43 574 тенге, по среднему звену — 41 896 тенге). На стадии строительства (завершения) находится 17 общежитий на 4,5 тысяч мест (85% студентов колледжей уже обеспечены жильем).

Открылись филиалы зарубежных колледжей и университетов и была проведена переориентация стипендии «Болашақ» — не менее 60% грантов теперь выделяется на технические специальности.

Награда для лучших

В этом году, представителей рабочих профессий отметили рядом государственных наград. Так, водитель общественного транспорта в Алматы Канат Ахметов стал первым представителем трудовых профессий, удостоенным награды в 2025 году, объявленном Президентом Годом рабочих профессий. Ему вручили медаль «Шапағат» за социально-общественную активность и проявленную гражданскую ответственность.

Фото: акимат Алматы

В Акмолинской области орденом «Еңбек Даңқы» наградили работницу вредного производства АО «Altyntau Kokshetau» Зинакул Нургалиеву. Она — шихтовщик пробирной лаборатории и посвятила этому труду более 15 лет жизни. Государственная награда стала признанием ее многолетнего добросовестного труда и вклада в развитие промышленного производства.

По поручению Главы государства медалями «Ерен еңбегі үшін» были награждены работники ГКП «Алматы Су» Дунесбай Аханаев и Дмитрий Литвинов.

Дунесбай Аханаев, слесарь Турксибского районного эксплуатационного участка, отмечен как высококвалифицированный и ответственный специалист, оперативно реагирующий на аварийные ситуации и эффективно решающий производственные задачи.

Дмитрий Литвинов, слесарь Жетысуского районного эксплуатационного участка, своим ежедневным трудом вносит значительный вклад в бесперебойную работу водопроводных сетей Алматы, обеспечивая стабильную подачу питьевой воды для десятков тысяч жителей.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, ряд строителей был отмечен орденами «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медалями «Ерен еңбегі үшін» и благодарственными письмами в Шымкенте.

Впервые, на республиканской августовской педагогической конференции наградили не только учителей и сотрудников образовательной сферы, но и представителей рабочих профессий.

Так, благодарственное письмо на уровне Министерства просвещения РК получил Кудайберген Бекишев — школьный электрик из села Аулиеколь Костанайской области.

Казахстанцы рабочей специальности, за вклад в развитие экономики страны, были отмечены госнаградами во время республиканского форума «Еңбек адамы — Ел мақтанышы».

Фото: пресс-служба Правительства РК

