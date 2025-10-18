Алматинским дворникам и водителям увеличили зарплаты

В ответ на запрос в акимате города сообщили, что работникам коммунального предприятия «Алматы Тазалық» повысили заработную плату на 30–55%. В этом году фонд оплаты труда предприятия существенно увеличен, что позволило пересмотреть и повысить оклады сотрудников.

Сейчас на предприятии трудятся более 3 тысяч человек, все — по трудовым договорам.

Размеры обновленной заработной платы составляют:

средняя зарплата дорожных рабочих выросла с 170 тысяч тенге до 300–366 тысяч тенге;

водители теперь получают от 420 до 584 тысяч тенге вместо прежних 329 тысяч;

водители-механизаторы — от 470 до 643 тысяч тенге (ранее — 361 тысяча).

Указанные суммы включают социальные и налоговые отчисления, то есть, это полный размер начисленной заработной платы.

По данным пресс-службы акимата, повышение доходов работников положительно скажется на качестве уборки города.

— Повышение заработной платы является одной из мер по улучшению условий труда и повышению мотивации работников. Это особенно важно накануне зимнего сезона, когда необходимо обеспечить более качественную уборку города, — говорится в ответе акимата.

Кроме того, вместе с ростом зарплаты в акимате сообщили о мерах по улучшению жилищных условий работников. В настоящее время за счет спонсорских средств приобретены два модульных жилых блока, каждый из которых рассчитан на 12 человек. До конца года планируется установить еще 10 блоков общей вместимостью 60 мест.

Также рассматривается вопрос об открытии модульного общежития на 28 мест, а на улице Ломоносова, 23 идет строительство постоянного общежития на 100 мест.

Для обеспечения комфортных условий проживания работников в зимний период из городского жилищного фонда временно выделят два дома — по 50 мест каждый — в Наурызбайском и Турксибском районах.

По данным акимата, в следующем году планируется дополнительно обеспечить работников коммунального предприятия 272 койко-местами.

