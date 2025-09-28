Днем убирает улицы, вечером шьет құрақ көрпе: история коммунальщика из Астаны

За рулем коммунальной машины Марат Жекенов работает почти 20 лет. Пока город спит, он уже выходит на смену. В морозную зиму и в жаркое лето заботится о чистоте улиц Астаны. Его рабочий день длится 10 часов: зимой убирает снег, летом – пыль и грязь.

Кадр из видео

– Зимой снег убираем, летом подметаем, пыль втягиваем. Если смена начинается в 10 утра, то работаем до 10 вечера. Мне нравится эта работа. Когда убираю пыль и оглядываюсь назад – вижу чистую дорогу, радуюсь. Чистый город – это хорошо, – рассказал М.Жекенов.

Трудовой путь Марата Жекенова достоин уважения. Но еще больше удивляет его необычное хобби – он мастер по пошиву традиционных казахских лоскутных одеял «құрақ көрпе». Этим занятием сначала увлеклась его супруга, желавшая сшить приданое для внуков. Со временем интерес перерос в общее семейное дело.

– Я занимаюсь шитьем около 5–6 лет. Муж, видя мою работу, тоже заинтересовался, – рассказала супруга Марата Женисхан Долдабеккызы.

Кадр из видео

Изначально коллеги удивлялись его увлечению. Теперь некоторые делают заказы. Так необычное хобби превратилось в небольшое семейное дело.

– Сначала помогал жене. На работе машина шумит, дома этот звук сменяет тихая работа швейной машинки. Мне это даже в радость – нахожу в этом отдых. Сначала коллеги спрашивали: когда успеваешь? Я вечером сажусь за машинку на час – отдыхаю, – поделился М.Жекенов.

До выхода на пенсию Марату Жекенову остался всего год. Его мечта – расширить семейное дело и открыть собственный швейный цех.

Кадр из видео

В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, указал на необходимость развития профессионального образования и систематизации рынка труда для стимулирования рабочих специалистов.