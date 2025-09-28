Днем убирает улицы, вечером шьет құрақ көрпе: история коммунальщика из Астаны
В столице очередной труженик удивляет горожан своим необычным увлечением. Марат Жекенов почти 20 лет работает водителем коммунальной техники. Зимой он очищает улицы от снега, летом – убирает пыль с дорог. А по вечерам шьет «құрақ көрпе». Историю труженика рассказал телеканал Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
За рулем коммунальной машины Марат Жекенов работает почти 20 лет. Пока город спит, он уже выходит на смену. В морозную зиму и в жаркое лето заботится о чистоте улиц Астаны. Его рабочий день длится 10 часов: зимой убирает снег, летом – пыль и грязь.
– Зимой снег убираем, летом подметаем, пыль втягиваем. Если смена начинается в 10 утра, то работаем до 10 вечера. Мне нравится эта работа. Когда убираю пыль и оглядываюсь назад – вижу чистую дорогу, радуюсь. Чистый город – это хорошо, – рассказал М.Жекенов.
Трудовой путь Марата Жекенова достоин уважения. Но еще больше удивляет его необычное хобби – он мастер по пошиву традиционных казахских лоскутных одеял «құрақ көрпе». Этим занятием сначала увлеклась его супруга, желавшая сшить приданое для внуков. Со временем интерес перерос в общее семейное дело.
– Я занимаюсь шитьем около 5–6 лет. Муж, видя мою работу, тоже заинтересовался, – рассказала супруга Марата Женисхан Долдабеккызы.
Изначально коллеги удивлялись его увлечению. Теперь некоторые делают заказы. Так необычное хобби превратилось в небольшое семейное дело.
– Сначала помогал жене. На работе машина шумит, дома этот звук сменяет тихая работа швейной машинки. Мне это даже в радость – нахожу в этом отдых. Сначала коллеги спрашивали: когда успеваешь? Я вечером сажусь за машинку на час – отдыхаю, – поделился М.Жекенов.
До выхода на пенсию Марату Жекенову остался всего год. Его мечта – расширить семейное дело и открыть собственный швейный цех.
В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, указал на необходимость развития профессионального образования и систематизации рынка труда для стимулирования рабочих специалистов.