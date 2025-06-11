Год рабочих профессий: как механизатор страну кормит

Все это время Даулет Куандыков трудится в крестьянском хозяйстве «Арыстан» в Акмолинской области. Земля для него — не просто работа. Это дело всей жизни.

— С 1997 года сижу за рулем трактора. Нравится. Здесь мои корни. Тут родился, вырос, женился, тут и детей поднимал. Своя скотина, сами сеем, сами убираем, корм заготавливаем. Работа тяжелая, но зато деньги зарабатываем честно, — говорит Даулет Куандыков.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Вместе с супругой он вырастил шестерых детей — один мальчик и пятеро девочек, двое из которых близнецы. Купили в селе Мортык дом, заложили сад, держат хозяйство — четыре коровы, 14 баранов и пять лошадей. Куры, гуси — всего понемногу. Утром до работы и вечером после — всегда найдётся дело: накормить скотину, заготовить дрова. В огороде — все свое, на столе — органические экологические чистые продукты собственного производства. Это и есть настоящая сельская жизнь.

— Дети подрастают. Никого не заставляли идти по моим стопам. Пусть каждый выбирает сам. Сын стал электриком, дочь работает акушером-гинекологом, третья дочь заканчивает педагогический колледж в Астане, хочет быть воспитателем в детском саду, четвертая планирует стать юристом, она еще школьница, а младшие в седьмом классе, о таком еще не думают. Для нас с супругой главное, чтобы честно жили и были полезными своей стране, — говорит Даулет.

У Даулета — большая любовь к своей земле. Он никогда не жалуется и не мечтает «сбежать в город». Признается: в столице для него слишком шумно, после поездки туда день-два лежит с головной болью. Его мечта — чтобы ауыл процветал, чтобы на земле было, кому работать. С соседями делится опытом, молодым помогает осваиваться. Его знают и уважают во всем округе.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

— Мы с женой всегда говорили детям: не важно, где вы живете — в городе или в селе. Важно, чтобы вы были хорошими людьми. А мне и тут хорошо. Земля кормит, работа есть, хозяйство свое, все своими руками. Чего еще надо? — улыбается он.

Крестьянское хозяйство «Арыстан», где работает Даулет, специализируется на зерновых и кормовых культурах, а также мясо-молочном животноводстве. В основном здесь трудятся местные — многие с таким же большим стажем, как у Куандыкова.

— У нас механизаторы работают по 15–20 лет. Мы стараемся создать им все условия: зарплата стабильная, выдаем мясо, корм скотине бесплатно. Уровень зарплат — выше среднего, — рассказывает руководитель хозяйства Канат Темиров.

Фото: скрин с видео Jibek Joly

Тем не менее, найти замену уходящим на пенсию трудно. По данным НПП «Атамекен», аграрной отрасли не хватает более 60 тысяч специалистов — агрономов, зоотехников, механизаторов, ветеринаров, инженеров. Средний возраст работников — 49 лет. Каждый десятый — пенсионного возраста.

— В сельхознаправлении очень востребованы механизаторы, машинисты, трактористы. Уровень зарплаты — от 300 тысяч до 1 миллиона тенге. Даже юристы и экономисты сейчас часто зарабатывают меньше, — подчеркивает управляющий директор — директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

История Даулета Куандыкова — это не только портрет профессии, но и образ устойчивой, крепкой семьи, свой взгляд на жизнь, где на первом месте — семья, земля и труд. На таких людях держится продовольственная безопасность страны.

Ранее Kazinform рассказывал о трактористе нацпарка «Бурабай», который отдал этому делу более сорока лет.