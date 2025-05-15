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    19:00, 14 Май 2025 | GMT +5

    Самая большая награда для меня, когда лес жив — сотрудник нацпарка

    В государственном национальном природном парке «Бурабай» рассказали о трактористе, который больше 40 лет лет трудится в нацпарке, передает агентство Kazinform.

    «Самая большая награда для меня, когда лес жив» — сотрудник нацпарка
    Фото: С. Балташева

    Работе на родной земле Дюсенбай Исабаев посвятил всю жизнь. В своем коллективе он очень уважаемый человек. За его плечами — десятилетия самоотверженного труда, участие в тушении лесных пожаров и неоценимая помощь в обучении молодого поколения. В государственном национальном природном парке «Бурабай» он трудится трактористом с 1984 года.

    В пресс-службе нацпарка отметили, что год рабочих профессий — лучший повод рассказать об этом удивительном человеке, профессионале с большой буквы.

    — В 1981 году я окончил училище по специальности «механизатор», затем отслужил два года в армии, отдал долг Родине. Когда вернулся домой, устроился в нацпарк, тогда он еще имел другой статус — лесное хозяйство. С тех пор здесь и работаю, уже более 40 лет прошло. Работа тяжёлая, но своя, родная. Весной и осенью — особенно напряжённый график.

    Задач много, однако основная работа — это противопожарные мероприятия: расчищаем просеки, прокладываем минеральные полосы, обрабатываем почву. Летом техника тоже стоит наготове: в случае пожара мы выдвигаемся первыми.

    «Самая большая награда для меня, когда лес жив» — сотрудник нацпарка
    Фото: С. Балташева

    — Говорят, что работа тракториста в нацпарке напрямую связана с риском. Почему?

    — Трактор в нацпарке — это не просто техника, но, прежде всего, инструмент спасения от пожаров. Бывает, распахиваю землю, пересекая фронт пламени, чтобы огонь не пошёл дальше. В такие моменты важна каждая минута, весь коллектив — мы и инспекторы леса должен работать слаженно. Бывает сложно и очень опасно, однако все понимают, что защищаем лес, заповедную природу и людей.

    — Вы много помогаете молодым специалистам. Неужели трактор — такая сложная техника?

    — Конечно, молодёжи сейчас трудно, техника сложная. Я стараюсь всё объяснить: где какая деталь, как работает, как вести себя в экстренных ситуациях. Мне не нужно заглядывать в схему, трактор я могу собрать-разобрать с закрытыми глазами. Я его чувствую, как живой организм. Это приходит с опытом. Но главное, чему учу молодых ребят — уважению и верности делу, а еще ответственности.

    Надо любить землю, на которой работаешь. Без этого и трактор не поедет, и лес не выживет, говорит Дюсенбай Исабаев.

    — У Вас немало наград и поощрений.

    — Да, есть и медали, и благодарности от руководства… Однако самая большая награда для меня, когда лес жив, техника исправна и вижу, что молодые ребята идут по правильному пути.

    Сегодня в парке работают 36 тракторов — каждый из них требует заботы, знаний и руки профессионала. И пока такие люди, как Дюсенбай Ипенович, остаются у руля, можно быть уверенным — наша земля в надёжных руках.

    Теги:
    Нацпарк Бурабай Национальные природные парки Рабочие профессии УДП Регионы Казахстана Год рабочих профессий Национальные парки Акмолинская область Бурабай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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