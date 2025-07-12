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    18:07, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Госнаграды вручили деятелям культуры и трудовых коллективов в Алматы

    По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Дархан Сатыбалды вручил орден «Отан» и медали «Ерен еңбегі үшін выдающимся представителям культуры и трудовых коллективов мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госнарграды от имени Президента вручили деятелям культуры и трудовых коллективов
    Фото: акимат Алматы

    Орденом «Отан» был награжден известный казахстанский писатель Тынымбай Нурмаганбетов — за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, сохранение духовных ценностей и продвижение казахской культуры. Торжественная церемония прошла в рамках Года рабочих профессий, объявленного в стране в 2025 году.

    Поздравляя писателя, аким Алматы выразил благодарность за многолетнюю литературную деятельность, верность национальной идее и весомый вклад в развитие духовного наследия Казахстана.

    Госнарграды от имени Президента вручили деятелям культуры и трудовых коллективов
    Фото: акимат Алматы

    Тынымбай Нурмаганбетов — один из ярких представителей современной казахской прозы, ветеран труда. Родился в 1945 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил филологический факультет Кызылординского педагогического института имени Н. В. Гоголя, а также Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького в Москве.

    Более чем за полвека творческой деятельности писатель выпустил свыше десяти сборников, в числе которых — «Қауын иісі», «Қош бол, ата», «Қарлығаштың ұясы», «Тұнық су», «Айқай» и другие. Его произведения издавались в крупнейших союзных издательствах, переведены на русский и ряд других языков, а постановки по его пьесам с успехом идут на сценах казахстанских театров. Он лауреат Всесоюзной молодежной премии имени М. Горького, Государственной премии РК в области литературы и искусства имени Абая, обладатель ордена «Құрмет».

    Также по поручению Главы государства медалями «Ерен еңбегі үшін» были награждены:

    Госнарграды от имени Президента вручили деятелям культуры и трудовых коллективов
    Фото: акимат Алматы

    Дунесбай Аханаев, слесарь Турксибского районного эксплуатационного участка ГКП «Алматы Су».

    За время работы на предприятии он зарекомендовал себя как высококвалифицированный, трудолюбивый, ответственный и исполнительный сотрудник. При срочных выездах на аварийные участки отличается быстротой реакции и умением оперативно принимать эффективные решения.

    Госнарграды от имени Президента вручили деятелям культуры и трудовых коллективов
    Фото: акимат Алматы

    Дмитрий Литвинов, слесарь Жетысуского районного эксплуатационного участка ГКП «Алматы Су».

    Своим ежедневным, нелегким трудом он вносит значительный вклад в обеспечение бесперебойного функционирования водопроводных сетей города Алматы. Благодаря его работе десятки тысяч жителей обеспечены качественной и стабильной подачей питьевой воды.

    Государственные награды вручены за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие городского хозяйства.

    Недавно в стране были награждены 160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли.

    9 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана.

    Теги:
    Человек труда Год рабочих профессий Награда Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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