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    16:07, 10 Июль 2025 | GMT +5

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане

    В столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

    Этот профессиональный праздник был учрежден на государственном уровне в 2024 году и призван подчеркнуть ключевую роль ветеринарной службы в обеспечении общественного здоровья, биологической безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса страны.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

    По данным ведомства, сегодня в ветеринарной службе Казахстана трудится 15 тысяч квалифицированных специалистов, каждый из которых вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса, экспортный потенциал и благополучие сельских территорий.

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул стратегическую значимость ветеринарной службы для страны.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

    — Работа в сфере ветеринарии требует высокой квалификации, ответственности и преданности делу. Благодаря вашему труду обеспечивается здоровье животных, безопасность продовольствия и устойчивость сельскохозяйственного производства.

    Глава государства уделяет большое внимание модернизации системы ветеринарной безопасности: Правительство работает над укреплением инфраструктуры, закуплено самое современное оборудование, внедряются цифровые инструменты мониторинга, за короткий период дважды повышалась оплата труда специалистов. Все эти меры направлены на повышение эффективности всей системы, — отметил министр.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

    В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды: 5 человек награждены грамотами «Құрмет» министра сельского хозяйства, 14 — получили нагрудной знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», 3 ветерана отрасли — знак отличия «Еңбек ардагері». В целом в регионах страны отмечены заслуги 160 сотрудников и ветеранов отрасли.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

    Представителям региональных ветеринарных подразделений вручены ключи от служебных автомобилей, всего 93 единицы спецтехники.

    160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане
    Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
    Теги:
    Ветеринария Минсельхоз Айдарбек Сапаров Астана Награда
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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