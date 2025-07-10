160 сотрудников и ветеранов ветеринарной отрасли наградили в Казахстане

Этот профессиональный праздник был учрежден на государственном уровне в 2024 году и призван подчеркнуть ключевую роль ветеринарной службы в обеспечении общественного здоровья, биологической безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса страны.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

По данным ведомства, сегодня в ветеринарной службе Казахстана трудится 15 тысяч квалифицированных специалистов, каждый из которых вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса, экспортный потенциал и благополучие сельских территорий.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул стратегическую значимость ветеринарной службы для страны.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

— Работа в сфере ветеринарии требует высокой квалификации, ответственности и преданности делу. Благодаря вашему труду обеспечивается здоровье животных, безопасность продовольствия и устойчивость сельскохозяйственного производства. Глава государства уделяет большое внимание модернизации системы ветеринарной безопасности: Правительство работает над укреплением инфраструктуры, закуплено самое современное оборудование, внедряются цифровые инструменты мониторинга, за короткий период дважды повышалась оплата труда специалистов. Все эти меры направлены на повышение эффективности всей системы, — отметил министр.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды: 5 человек награждены грамотами «Құрмет» министра сельского хозяйства, 14 — получили нагрудной знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», 3 ветерана отрасли — знак отличия «Еңбек ардагері». В целом в регионах страны отмечены заслуги 160 сотрудников и ветеранов отрасли.

Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Представителям региональных ветеринарных подразделений вручены ключи от служебных автомобилей, всего 93 единицы спецтехники.