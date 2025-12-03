Чемпионат WorldSkills Kazakhstan в Астане: какие возможности получат победители

Казахстан присоединился к движению WorldSkills в 2014 году. Cам проект направлен на развитие системы профессионального образования и подготовку кадров для промышленности и сферы услуг по международным стандартам.

Соревнования объединят студентов колледжей со всей страны, которые в течение трёх дней будут демонстрировать профессиональные навыки в сферах технических и рабочих специальностей.

В этом году республиканский чемпионат пройдет с 4 по 6 декабря на площадках Международного выставочного центра EXPO. Участники будут состязаться в ряде ключевых и наиболее востребованных компетенций, по направленяим IT, сервис, строительство, транспорт и другие.

Столицу на чемпионате представляют 47 студентов, которые соревнуются по 39 компетенциям. Все они прошли региональный отбор и подготовку под руководством наставников и экспертов.

Победителей ждут участие в мировом чемпионате и гранты на обучение

В этом году на национальном этапе впервые студенты будут соревноваться по новым компетенциям, в том числе по подготовке машинистов локомотивов и направлениям в сфере IT, сообщил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Асет Муханбетов.

По его словам, традиционно республиканский чемпионат проводили по нескольким основным направлениям, включая строительство, технические специальности, сервис и услуги.

— Этот чемпионат для нас юбилейный — десятый по счету на республиканском уровне. Если ранее соревнования проходили примерно по 30 компетенциям, то в рамках Года рабочих профессий их количество увеличили до 45. В чемпионате принимают участие более 800 конкурсантов, а оценивают их свыше 700 экспертов, — отметил директор департамента.

Фото: Адия Абубакир / Kazinform

В соревнованиях участвуют только победители региональных чемпионатов, которые ранее стали лучшими на уровне своих колледжей.

Победители республиканского этапа получат право представить Казахстан на мировом чемпионате WorldSkills в 2026 году, который пройдет в Китае.

— Студенты будут защищать честь страны на мировом уровне на состязании, который пройдет в городе Шанхай. В случае завоевания призовых мест они получат возможность обучаться по гранту в казахстанских вузах, — добавил Муханбетов.

Как отметил спикер, подготовка участников ведется по международным образовательным стандартам. Уже сейчас часть студентов еще во время обучения в колледжах получают предложения о трудоустройстве от крупных предприятий страны.

В прошлом году три студента одного из колледжей Астаны стали победителями национального этапа.

— На городском чемпионате наши три студента заняли первые места по рабочим специальностям — это сварочное дело, кирпичная кладка и техническое обслуживание машин. В этом году мы также участвуем в чемпионате. В течение года готовили ребят совместно с социальными партнерами на базе профессионально-технического колледжа. Рассчитываем достойно представить столицу, — рассказала директор профессионально-технического колледжа Астаны Римма Имангазинова.

Фото: Адия Абубакир / Kazinform

Своим опытом поделился участник чемпионата из Астаны – студент 3 курса Евразийского национального колледжа им Л. Гумилева Шермухамед Рахметов. Он занимается 3D-моделированием уже около пяти лет и на соревнованиях ему предстоит продемонстрировать полный цикл создания цифрового продукта.

— Я хочу продемонстрировать навыки создания 3D-модели, концепт-арта, текстурирования, анимации и дальнейшей загрузки проекта в игровой движок. 3D-моделирование — это основа для разработки компьютерных игр, здесь важно уметь работать и с моделью, и с анимацией. У меня уже есть своя команда по разработке игр: мы готовим проект к публикации в Play Market и планируем выйти на платформу Steam. Моя цель – взять золото на чемпионате и затем представлять честь Казахстана на мировом турнире, — рассказал он.

По его словам, оценка конкурсантов строится на выполнении практического задания:

— По критериям оценивания нам предстоит создать 3D-модель и представить ее жюри. Задание дадут непосредственно на площадке, а выполнить его нужно будет за установленное время. Чем качественнее и быстрее выполнена работа, тем больше баллов можно получить, — добавил участник.

Фото: Адия Абубакир / Kazinform

Соревнования продолжатся с 4 по 6 декабря на площадках Международного выставочного центра EXPO. Там участники выступят в различных компетенциях по направлениям IT-технологий, строительства, сервиса, транспорта и других отраслей.