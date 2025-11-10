Первый Центр признания профессиональных квалификаций ГМК презентовали в Казахстане

Центр признания профессиональных квалификаций в горно-металлургическом комплексе Казахстана создали в соответствии с требованиями Национальной системы квалификаций при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК. Здесь будут давать реальный толчок для развития рабочих специалистов через официальное признание их навыков по ключевым рабочим профессиям металлургического и горнодобывающего направлений.

— В своем Послании Глава государства отметил, что стране нужны высококвалифицированные рабочие кадры. Этот год объявлен Годом рабочих профессий, и для нас это не просто формальность, а руководство к действию. Создание Центра — часть нашей долгосрочной стратегии по развитию человеческого капитала. Мы строим систему, где каждый сотрудник может официально подтвердить свой уровень, укрепить профессиональную репутацию и быть уверенным, что его компетенции востребованы на рынке труда, — прокомментировал открытие Центра председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

Фото: Kazinform / Артем Викторов

Новый центр для сотрудников дает возможность подтвердить квалификацию, а для компании — идеальный инструмент системного управления компетенциями персонала, обеспечивающий прозрачность и единые стандарты оценки, а также повышение эффективности и безопасности производства. Немаловажно, что центр даст положительный результат и для отрасли и государства в целом.

— Мы являемся свидетелями открытия первого центра признания квалификаций по международным стандартам в городе Аксу Павлодарской области. Это очень важно как для населения в целом, так и для компании ERG и для промышленности региона, так как эти центры дают возможность приобрести новые навыки и компетенции по востребованным профессиям на рынке труда, — сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов.

Открытие центра стало значимым событием для горно-металлургического комплекса Казахстана, а также для Павлодарской области. Регион — промышленный центр страны, где сосредоточена масса ключевых предприятий страны.

Фото: Kazinform / Артем Викторов

Для начала будет вестись оценка по 12 ключевым профессиям: стропальщик, плавильщик ферросплавов, машинист крана металлургического производства, электрогазосварщик, сварщик ручной дуговой сварки, электросварщик, взрывник, проходчик, машинисты экскаватора и погрузочно-доставочной машины, водитель большегрузного автомобиля. Процедура будет проводится в добровольном или обязательном порядке в зависимости от норм законодательства.

— Хочу от имени акима области Асаина Байханова поздравить со знаменательным мероприятием — это действительно историческое событие. И отрадно, что в год, объявленный нашим Президентом Годом рабочих профессий, мы открываем центр признания профессиональных квалификаций, — отметила заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова.

Важно отметить, что центр открыт не только для сотрудников ERG, но и для специалистов других предприятий, студентов, выпускников и подрядчиков. Для расположения центра выбрали Аксу неслучайно — здесь находится один из крупнейших в мире производителей ферросплавов, а также центр энергетического дивизиона Группы, что обеспечивает удобство прохождения оценочных процедур и доступность для специалистов региона.

Фото: Kazinform / Артем Викторов

— Центр признания профессиональных квалификаций станет частью цифровой системы управления и развития персонала ERG. Мы связываем результаты независимой проверки с обучением, карьерным ростом и требованиями к рабочим местам. Это делает кадровые решения точными, снижает риски на производстве и формирует культуру ответственности за профессиональный уровень, — подчеркнул генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

У ERG в перспективе, конечно же, расширение перечня профессий, а также открытие аналогичных центров в городах Рудный и Хромтау. Также компания намерена интегрировать результаты признания квалификаций с корпоративной системой обучения ERG, что позволит автоматически учитывать уровень квалификации работников в HR-системах.

