В Астане подвели итоги конкурса профмастерства WorldSkills-2025

Чемпионат проходил с 16 по 30 мая на базе 15 колледжей столицы. Конкурсные задания охватывали такие направления, как кладка кирпича, прототипирование, информационные кабельные сети, парикмахерское и кулинарное искусство, мобильная робототехника, веб-дизайн, IT-решения, инженерная графика, кондитерское дело, флористика, BIM-моделирование и другие.

— В этом году мероприятие объединило 350 конкурсантов и свыше 250 экспертов, которые на протяжении 15 дней выявляли лучших представителей рабочих профессий по 50 компетенциям. Это мероприятие ежегодное, но в этом году оно для нас особенное, так как мы проводим его в Год рабочих профессий, — отметила руководитель отдела технического и профессионального образования Акмарал Хон.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По ее словам, параллельно с основными соревнованиями прошли чемпионаты:

Abilympics — среди молодых специалистов с ограниченными возможностями;

DeafSkills — среди участников с нарушением слуха;

JasSkills — среди учеников школ столицы.

В период проведения чемпионата «WorldSkills Astana-2025» состоялся ряд крупных мероприятий, направленных на развитие профессионального образования, популяризацию рабочих профессий и внедрение инновационных технологий в систему подготовки кадров.

Одним из ярких событий стал слёт школьников в рамках проекта «100 профильных классов», охвативший 8 направлений: сервис (организация питания, техническое обслуживание), дизайн, швейное производство, железнодорожный транспорт, IT, педагогическое направление и медицина.

Также был проведён Республиканский чемпионат «CHOCOLATINE KAZAKHSTAN 2025», собравший лучших кондитеров со всей страны.

Кроме того, на базе колледжей совместно с социальными партнёрами прошли экскурсии и мастер-классы, позволившие участникам ближе познакомиться с современными условиями обучения и профессиональной подготовки.

По итогам чемпионата были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, а также почётные медальоны. Победители представят столицу на Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan-2025.