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    16:23, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане подвели итоги конкурса профмастерства WorldSkills-2025

    В Астане состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Astana-2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Чемпионат проходил с 16 по 30 мая на базе 15 колледжей столицы. Конкурсные задания охватывали такие направления, как кладка кирпича, прототипирование, информационные кабельные сети, парикмахерское и кулинарное искусство, мобильная робототехника, веб-дизайн, IT-решения, инженерная графика, кондитерское дело, флористика, BIM-моделирование и другие. 

    — В этом году мероприятие объединило 350 конкурсантов и свыше 250 экспертов, которые на протяжении 15 дней выявляли лучших представителей рабочих профессий по 50 компетенциям. Это мероприятие ежегодное, но в этом году оно для нас особенное, так как мы проводим его в Год рабочих профессий, — отметила руководитель отдела технического и профессионального образования Акмарал Хон.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По ее словам, параллельно с основными соревнованиями прошли чемпионаты:

    • Abilympics — среди молодых специалистов с ограниченными возможностями;
    • DeafSkills — среди участников с нарушением слуха;
    • JasSkills — среди учеников школ столицы.

    В период проведения чемпионата «WorldSkills Astana-2025» состоялся ряд крупных мероприятий, направленных на развитие профессионального образования, популяризацию рабочих профессий и внедрение инновационных технологий в систему подготовки кадров.

    Одним из ярких событий стал слёт школьников в рамках проекта «100 профильных классов», охвативший 8 направлений: сервис (организация питания, техническое обслуживание), дизайн, швейное производство, железнодорожный транспорт, IT, педагогическое направление и медицина.

    Также был проведён Республиканский чемпионат «CHOCOLATINE KAZAKHSTAN 2025», собравший лучших кондитеров со всей страны.

    Кроме того, на базе колледжей совместно с социальными партнёрами прошли экскурсии и мастер-классы, позволившие участникам ближе познакомиться с современными условиями обучения и профессиональной подготовки.

    По итогам чемпионата были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, а также почётные медальоны. Победители представят столицу на Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan-2025.

    — Я мечтал участвовать в чемпионате с 1 курса. Можно сказать, что моя мечта сбылась. Электромонтаж становится актуальным с каждым годом. Уверен, этот навык мне очень сильно пригодится на профессиональном поприще, — подчеркнул студент 3 курса Строительно-технического колледжа Аллажан Хамитов.

    Теги:
    Работа Год рабочих профессий Астана Студенты Профессии
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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