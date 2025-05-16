В ВКО завершился региональный чемпионат WorldSkills Shygys 2025

Масштабное событие стало ключевым мероприятием Года рабочих профессий, объявленного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

С 12 по 16 мая площадками чемпионата стали колледжи и Центры компетенций региона, а также производственные предприятия. Участники соревновались по 38 компетенциям — от мехатроники и сварочных технологий до графического дизайна и веб-разработки. В роли экспертов выступили мастера производственного обучения и ведущие специалисты индустриальных компаний.

Фото: информационный центр ВКО

Цель чемпионата — повышение престижа рабочих профессий и модернизация системы технического и профессионального образования. Победители регионального этапа представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan 2025, который пройдёт в ноябре в Астане.

Закрытие чемпионата состоялось в Усть-Каменогорске. В торжественной церемонии принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов. В своём выступлении он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров:

Фото: информационный центр ВКО

— Важно, чтобы человек был настоящим мастером своего дела и подходил к профессии с энтузиазмом и профессионализмом. Наша область — один из ведущих индустриальных регионов. Наши предприятия выходят на международный уровень. Например, ТМК открыл филиал в Индии и теперь планирует открыть офис в США. Это доказательство качества и конкурентоспособности нашей промышленности. Именно вы будете трудиться на этих предприятиях и строить будущее страны.

По итогам соревнований первое место занял городской высший политехнический колледж Усть-Каменогорска, второе — колледж города Риддер, третье — городской многопрофильный технологический колледж Усть-Каменогорска. Все призёры получили ценные подарки и сертификаты, а отдельные участники были отмечены за высокий уровень мастерства.

Фото: информационный центр ВКО

Генеральным спонсором чемпионата выступила компания «Казцинк». Управляющий директор ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев отметил, что участие в подобных соревнованиях мотивирует молодежь, способствует росту интереса к практическим навыкам и подтверждает актуальность рабочих профессий.

WorldSkills Shygys 2025 стал не просто соревнованием, а настоящей платформой для обмена опытом, внедрения новых образовательных стандартов и продвижения рабочих профессий как важнейшей составляющей устойчивого развития страны.