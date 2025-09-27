4,7 млн представителей рабочих профессий работают в Казахстане

- Одна из мер поддержки, которая долго обсуждалась в обществе - это ранний выход на отдых. В 2024 году по поручению Главы государства была введена специальная социальная выплата для лиц, достигших 55 лет и имеющих стаж участия в накопительной пенсионной системе, за которых перечислялись обязательные пенсионные взносы не менее семи лет, - сказала Светлана Жакупова.

Второй мерой поддержки стало перечисление работодателями обязательных профессиональных пенсионных взносов за людей, работающих в особо тяжёлых и опасных условиях труда.

- Все работодатели на производствах с вредными и опасными условиями труда заключают коллективные договоры. Эти документы предусматривают особые условия труда, и Трудовой кодекс их уже регламентирует, - подчеркнула министр. - Во вредных условиях труда сегодня работают 627 человек, за которых перечисляются обязательные пенсионные взносы. В целом 4,7 млн человек в Казахстане имеют рабочие профессии и заняты на производстве.

Отметим, сегодня в Астане проходит республиканский форум Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный празднованию Дня труда.

