    11:20, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    4,7 млн представителей рабочих профессий работают в Казахстане

    Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о мерах поддержки представителей рабочих профессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рабочие, строительство, ремонт
    Фото: акимат Актюбинской области

    - Одна из мер поддержки, которая долго обсуждалась в обществе -  это ранний выход на отдых. В 2024 году по поручению Главы государства была введена специальная социальная выплата для лиц, достигших 55 лет и имеющих стаж участия в накопительной пенсионной системе, за которых перечислялись обязательные пенсионные взносы не менее семи лет, - сказала Светлана Жакупова.

    Второй мерой поддержки стало перечисление работодателями обязательных профессиональных пенсионных взносов за людей, работающих в особо тяжёлых и опасных условиях труда.

    - Все работодатели на производствах с вредными и опасными условиями труда заключают коллективные договоры. Эти документы предусматривают особые условия труда, и Трудовой кодекс их уже регламентирует, - подчеркнула министр. - Во вредных условиях труда сегодня работают 627 человек, за которых перечисляются обязательные пенсионные взносы. В целом 4,7 млн человек в Казахстане имеют рабочие профессии и заняты на производстве.

    Отметим, сегодня в Астане проходит республиканский форум Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященный празднованию Дня труда.

    Ранее Светлана Жакупова рассказала о том, что в Казахстане более 15 тысяч детей работают официально.

     

    Карина Кущанова
    Автор
