В Казахстане более 15 тысяч детей работают официально

По ее словам, в стране действуют цифровые платформы, которые помогают молодежи и студентам проходить практику и находить работу.

- У нас несколько цифровых платформ, которые решают важные социальные вопросы. В частности, прохождение производственной практики обучающихся студентов в организациях ТиПО. Сегодня студенты могут подавать заявки и выбирать работодателя онлайн, а работодатели – практикантов. Если ранее практика была возможна только по месту учебного заведения, то теперь география расширена, – пояснила Светлана Жакупова в кулуарах республиканского форума Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященного празднованию Дня труда.

Министр отметила, что ряд предприятий, где средний возраст работников превышает 50 лет, заинтересованы в передаче опыта молодым специалистам.

- В результате переговоров появилась возможность для практикантов получать 50% оплаты труда на предприятиях, где они проходят практику, – добавила она.

Отдельная цифровая платформа позволяет молодежи от 14 до 18 лет выбирать работу в свободное от учебы время.

- Если ребенку 14 лет, за него личный кабинет открывает родитель. Он же утверждает условия договора и несет ответственность. Сейчас порядка 15 974 детей официально работают с отчислениями пенсионных взносов, – рассказала министр.

Ранее Светлана Жакупова пояснила, при каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах.