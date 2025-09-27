В Казахстане более 15 тысяч детей работают официально
Более 15 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены в Казахстане. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, в стране действуют цифровые платформы, которые помогают молодежи и студентам проходить практику и находить работу.
- У нас несколько цифровых платформ, которые решают важные социальные вопросы. В частности, прохождение производственной практики обучающихся студентов в организациях ТиПО. Сегодня студенты могут подавать заявки и выбирать работодателя онлайн, а работодатели – практикантов. Если ранее практика была возможна только по месту учебного заведения, то теперь география расширена, – пояснила Светлана Жакупова в кулуарах республиканского форума Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященного празднованию Дня труда.
Министр отметила, что ряд предприятий, где средний возраст работников превышает 50 лет, заинтересованы в передаче опыта молодым специалистам.
- В результате переговоров появилась возможность для практикантов получать 50% оплаты труда на предприятиях, где они проходят практику, – добавила она.
Отдельная цифровая платформа позволяет молодежи от 14 до 18 лет выбирать работу в свободное от учебы время.
- Если ребенку 14 лет, за него личный кабинет открывает родитель. Он же утверждает условия договора и несет ответственность. Сейчас порядка 15 974 детей официально работают с отчислениями пенсионных взносов, – рассказала министр.
Ранее Светлана Жакупова пояснила, при каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах.