РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане более 15 тысяч детей работают официально

    Более 15 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены в Казахстане. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жасыл ел
    Фото: акимат области Абай

    По ее словам, в стране действуют цифровые платформы, которые помогают молодежи и студентам проходить практику и находить работу.

    - У нас несколько цифровых платформ, которые решают важные социальные вопросы. В частности, прохождение производственной практики обучающихся студентов в организациях ТиПО. Сегодня студенты могут подавать заявки и выбирать работодателя онлайн, а работодатели – практикантов. Если ранее практика была возможна только по месту учебного заведения, то теперь география расширена, – пояснила Светлана Жакупова в кулуарах республиканского форума Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященного празднованию Дня труда.

    Министр отметила, что ряд предприятий, где средний возраст работников превышает 50 лет, заинтересованы в передаче опыта молодым специалистам.

    - В результате переговоров появилась возможность для практикантов получать 50% оплаты труда на предприятиях, где они проходят практику, – добавила она.

    Отдельная цифровая платформа позволяет молодежи от 14 до 18 лет выбирать работу в свободное от учебы время. 

    - Если ребенку 14 лет, за него личный кабинет открывает родитель. Он же утверждает условия договора и несет ответственность. Сейчас порядка 15 974 детей официально работают с отчислениями пенсионных взносов, – рассказала министр.

    Ранее Светлана Жакупова пояснила, при каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах.

     

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Дети Светлана Жакупова Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают