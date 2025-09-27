РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    При каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах

    Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова разъяснила условия работы казахстанцев в нескольких местах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Светлана Жакупова
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По словам министра, в стране разрешено трудиться на нескольких работах, однако существуют определенные ограничения.

    - Работать можно не только в двух, но и в четырех местах. Главное требование - чтобы общее рабочее время в сутки не превышало 12 часов. Например, медсестры или врачи, у которых основная занятость составляет 6 часов, могут работать на двух работах. Или, к примеру, сотрудники клининговых компаний: если девушка справляется с уборкой объекта за 4 часа, она может трудиться в трех местах. Но важно помнить, что согласно Трудовому кодексу общее рабочее время в сутки не должно превышать 12 часов, - пояснила министр в кулуарах республиканского форума Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященного празднованию Дня труда.

    Ранее в Минтруда прокомментировали вопрос повышения минимальной зарплаты в Казахстане.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Видео Светлана Жакупова Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают