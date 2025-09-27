При каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах

По словам министра, в стране разрешено трудиться на нескольких работах, однако существуют определенные ограничения.

- Работать можно не только в двух, но и в четырех местах. Главное требование - чтобы общее рабочее время в сутки не превышало 12 часов. Например, медсестры или врачи, у которых основная занятость составляет 6 часов, могут работать на двух работах. Или, к примеру, сотрудники клининговых компаний: если девушка справляется с уборкой объекта за 4 часа, она может трудиться в трех местах. Но важно помнить, что согласно Трудовому кодексу общее рабочее время в сутки не должно превышать 12 часов, - пояснила министр в кулуарах республиканского форума Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвященного празднованию Дня труда.