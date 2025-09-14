Семь наград выиграли казахстанские студенты на чемпионате профмастерства в Дании

Впервые в истории участия наши студенты завоевали сразу 7 «Медальонов отличия».

Фото: Минпросвещения

В чемпионате приняли участие около 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран Европы. Казахстанские студенты колледжей боролись в 25 компетенциях, среди которых веб-технологии, мехатроника, инженерная графика CAD, сетевое администрирование, графический дизайн, сварочные технологии, ресторанный сервис, кондитерское дело, автомеханика и другие.

Фото: Минпросвещения

По итогам состязаний сборная страны показала блестящий результат в следующих направлениях:

Веб-технологии — Мухаметжан Агыбай (г. Астана, Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC), также удостоенный награды Best of Nation как лучший представитель Казахстана

Мехатроника (командная работа) — Артем Мочинский (ВКО, Усть-Каменогорский высший политехнический колледж) и Данил Турапин (г. Астана, Высший политехнический колледж)

Графический дизайн — Багыжан Койшыбаев (г. Актобе, Высший политехнический колледж)

Сетевое и системное администрирование (командная работа) — Данил Лапенко (г. Астана, выпускник Высшего политехнического колледжа) и Глеб Сауленко (Костанайская обл., выпускник колледжа автомобильного транспорта)

Инженерный дизайн CAD — Бакдаулет Куаныш (Атырауская обл., Политехнический высший колледж им. С. Мукашева)

Фото: Минпросвещения

Национальную сборную поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев.

— Этот успех — символ глубокой трансформации системы технического и профессионального образования. В Год рабочих профессий мы видим, как казахстанские колледжи превращаются в современные центры подготовки, а наши студенты уверенно конкурируют на международной арене. Поздравляю студентов, педагогов, экспертов и наставников с этим историческим результатом, — отметил министр.

Справочно: EuroSkills — крупнейшее европейское соревнование молодых профессионалов, проводимое в рамках движения WorldSkills. Его цель — демонстрация современных стандартов и достижений в сфере подготовки кадров. Напомним, в 2023 году Казахстан завоевал 2 медальона. В этом году чемпионат прошел на площадке MCH Messecenter Herning, одного из крупнейших выставочных центров Северной Европы.