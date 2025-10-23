РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:51, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Приобщать к труду в Казахстане начнут с детских садов

    В целях обновления содержания дошкольного воспитания и обучения в 2025–2026 учебном году в стране запускается пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    балалар, дети, рисование, детские кружки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В нём примут участие 100 дошкольных организаций по всей республике, среди которых — 62 государственных и 38 частных детских садов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет.

    Цель проекта — приобщение детей к труду, формирование у них таких качеств, как трудолюбие, ответственность и настойчивость. Одним из важных направлений дошкольного воспитания и обучения является воспитание уважительного отношения к труду и представителям различных профессий.

    Содержание проекта разработано с учётом возрастных особенностей и интересов детей. В ходе ежедневных игровых и практических занятий воспитанники будут знакомиться с различными профессиями и осваивать простейшие трудовые навыки.

    Реализация проекта позволит повысить интерес детей к труду, развить умение работать в коллективе, а также станет первым шагом на пути к осознанному профессиональному выбору в будущем.

    Ранее детсады Алматы подключили к системе цифровой безопасности.

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Рабочие профессии Образование Дошкольное образование
    Динара Жусупбекова
    Автор
