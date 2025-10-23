Приобщать к труду в Казахстане начнут с детских садов

В нём примут участие 100 дошкольных организаций по всей республике, среди которых — 62 государственных и 38 частных детских садов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет.

Цель проекта — приобщение детей к труду, формирование у них таких качеств, как трудолюбие, ответственность и настойчивость. Одним из важных направлений дошкольного воспитания и обучения является воспитание уважительного отношения к труду и представителям различных профессий.

Содержание проекта разработано с учётом возрастных особенностей и интересов детей. В ходе ежедневных игровых и практических занятий воспитанники будут знакомиться с различными профессиями и осваивать простейшие трудовые навыки.

Реализация проекта позволит повысить интерес детей к труду, развить умение работать в коллективе, а также станет первым шагом на пути к осознанному профессиональному выбору в будущем.

