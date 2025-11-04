«Наурыз жумыскер»: более 1900 рабочих получили жилье

Одной из ключевых инициатив стала программа «Наурыз жұмыскер», в рамках которой 1 990 человек уже получили собственное жилье.

Все участники программы трудятся на предприятиях строительной, энергетической, машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой и сельскохозяйственной сфер, а также в водном хозяйстве и ирригации.

Программа была запущена весной 2025 года для содействия работникам производственных отраслей в решении жилищного вопроса. Прием заявок стартовал 17 марта текущего года.

Наибольшее количество займов получили представители промышленности и строительной отрасли — 1 176 человек. На втором месте работники транспортной сферы — 396 участников, на третьем — специалисты энергетического сектора (269 человек).

Всего программа охватывает 1 143 вида экономической деятельности и 8 230 рабочих профессий. Для участия не требуется конкурсного отбора — достаточно предоставить справку с места работы, указать должность и подать заявку в банк.

Средний возраст участников составляет 31 год. Около 20% получателей — женщины, занятые в рабочих профессиях.

Участники программы могут приобрести как первичное жилье в новых жилых комплексах мегаполисов и областных центров, так и вторичное — в моногородах и сельских населенных пунктах.

Максимальная сумма займа составляет до 36 млн тенге для Астаны и Алматы и до 30 млн тенге для регионов. Процентная ставка — от 7% до 9% годовых в зависимости от категории участника.

Для подачи заявки необходимо иметь депозит в банке с накоплениями не менее 2 млн тенге, официальный доход, пенсионные отчисления и отсутствие жилья у заявителя и членов семьи за последние пять лет.

Ранее мы писали о том, что вторичное жилье в Казахстане подорожало в среднем на 5,4% с начала этого года.