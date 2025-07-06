Судьи, послы и главы нацкомпаний — кадровые перестановки в Казахстане за неделю

Распоряжением Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелене Алматинской области в семье служащих. После окончания средней школы поселка имени Кирова в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева.

В 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка». В 2004 году завершил обучение на высших академических курсах Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ по специальности «Военная безопасность государства».

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата третьего созыва.

Службу проходил с 1987 по 2006 год на различных должностях — от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Казахстана. В 2006–2007 годах был заместителем командующего Внутренними войсками МВД, в 2007–2008 годах — первым заместителем командующего и начальником Главного штаба Внутренних войск.

С 2008 года возглавлял Внутренние войска МВД, с 2013 года — был их главнокомандующим. В 2014 году стал главнокомандующим Национальной гвардией. В 2021–2022 годах занимал пост заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Нацгвардией.

С 19 января 2022 года назначен министром обороны Республики Казахстан. 6 февраля 2024 года переназначен на эту должность.

Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1968 года в Джамбуле. В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Экономист».

Он занимал различные руководящие должности. Имеет государственные награды.

Распоряжением Главы государства Исетов Арман Аскарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Арман Исетов родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Карьера: референт Договорно-правового управления МИД РК (1998), работа в Международно-правовом департаменте МИД РК (1999–2004), первый секретарь Постпредставительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2004–2008), начальник управления в департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК (2008–2009), заместитель директора, затем директор Международно-правового департамента МИД РК (2009–2012), первый заместитель постоянного представителя РК при ООН (2018–2022), посол РК в Таиланде (с апреля 2022 года до назначения).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Владеет английским и турецким языками.

Назначены председатели и судьи кассационных судов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан.

Председатели:

Кассационного суда по гражданским делам — Смайлов Аскар Спартакович (освобожден от должности председателя Алматинского городского суда);

Кассационного суда по уголовным делам — Жумагулов Акан Маратович (освобожден от должности председателя суда города Астаны);

Кассационного суда по административным делам — Нажмиденов Берик Тулеутаевич.

Судьи:

Назначены 68 судей кассационных судов по гражданским, уголовным и административным делам с освобождением от прежних должностей в судах различных уровней: городских, областных, специализированных. Среди них:

Аймурзинова Айнагуль Жумабаевна, Айтжанов Кайрат Рымтаевич, Алпысова Людмила Салиховна, Абдигалимов Саят Собетаевич, Абдыкулова Ак-тоты Таласбаевна, Айкенова Алмагул Кайратовна, Бакытжанова Амангул Арыстанбаевна и другие — в Кассационный суд по гражданским делам;

Абдрахманова Гульжан Кадыловна, Аубакиров Мурат Ескендирович, Даулетова Гульмира Бердешовна, Джиембаева Нуриля Тойбазаровна и другие — в Кассационный суд по уголовным делам;

Айнакулова Роза Мухамедкеримовна, Абдугалиев Дамир Абдугалиевич, Кудекова Лязат Сериковна, Кабдрахманова Назым Мырзабековна, Каирбаева Лаура Еркиновна и другие — в Кассационный суд по административным делам.

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Президент Казахстана назначил новых послов

Указами Главы государства произведены кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

Назначения:

Роман Василенко стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Королевстве Бельгия, а также Главой Представительства Казахстана при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ержан Елекеев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Государстве Кувейт.

Освобождения:

Маргулан Баймухан освобожден от должностей посла в Бельгии, главы Представительства при ЕС и НАТО, а также посла в Люксембурге по совместительству.

Азамат Бердыбай освобожден от должности посла в Кувейте.

Арман Исетов освобожден от должности посла в Таиланде.

Роман Василенко родился 14 августа 1972 года в Шымкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС РФ (1994). Работал в Аппарате Президента РК, Канцелярии Премьер-министра, МИД РК, посольствах Казахстана в Великобритании и США. Был замминистра иностранных дел (2016–2019), послом в Словакии (2019–2022), затем вновь замминистром (2022–2024). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет английским, французским, словацким и вьетнамским языками.

Ержан Елекеев родился 2 апреля 1986 года в Актау. Окончил Казахстанско-британский технический университет (2007), магистратуру Университета Глазго (2011). Работал в «КазМунайГаз», «Самрук-Казына», АО «Институт экономических исследований», «Альфа-Банк Казахстан», «Байтерек». С 2024 года был председателем правления «Kazakh Invest». Владеет английским языком.

Кадровые назначения в регионах и национальных компаниях

В Восточно-Казахстанской области руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог стал Данияр Уахитов. Ранее он был заместителем акима Шемонаихинского района. Имеет профильное образование, окончил ВКУ им. С. Аманжолова и магистратуру ВКТУ им. Д. Серикбаева. За плечами — 17 лет стажа, включая 9 лет в госсекторе. В разное время занимал должности акима сельского округа Таврия (Уланский район), акима Нуринского района (Карагандинская область). Среди приоритетов — развитие транспортной инфраструктуры и реализация дорожных проектов.

В Кызылординской области управление экономики и финансов возглавил Сакен Мырзабек.

Он окончил Кызылординский госуниверситет им. Коркыта ата, начал карьеру в 2001 году в налоговом комитете. Работал в департаменте госдоходов, Комитете внутреннего госаудита, управлении занятости и соцпрограмм. С октября 2023 года — член областной ревизионной комиссии.

АО «Национальные информационные технологии» возглавил Даулет Бекманов. Имеет более 15 лет опыта, в том числе 10 лет на руководящих должностях в ИТ и автоматизации госсервисов. Работал в Минсвязи, Минтрансе, МИИР РК, Минцифры, Казпочте. Ранее был зампредом правления НАО и председателем Комитета госуслуг Минцифры.

Председателем правления КТЖ назначен Талгат Алдыбергенов. Более 35 лет работает в железнодорожной отрасли. Прошел путь от кассира и приёмосдатчика до руководителя крупных предприятий транспортной логистики. Окончил Алма-Атинский институт инженеров ж/д транспорта, магистр экономики РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Нурлыбек Асылбеков возглавил «СК-Фармация». Выпускник Алматинского мединститута, Южно-Казахстанского гуминститута и ЮКГУ им. М. Ауэзова. Работал в Комитете фармконтроля Минздрава, Комитете по защите прав потребителей, Комитете фармации, Национальном центре экспертизы лекарств.

В области Абай управление внутренней политики возглавил Жаркын Жумадилов. Политолог, выпускник КазНУ им. аль-Фараби. Работал в СМИ, Институте стратегических исследований, Администрации Президента. Был пресс-секретарем акима ЗКО, главой «Elorda Aqparat», инспектором пресс-службы Президента.

Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером ФК «Окжетпес». Бывший футболист «ЦСКА-Кайрат», «Ертиса», «Тобола», «Кайсара». Работал в тренерском штабе сборной Казахстана, возглавлял молодежную сборную, клубы «Мактаарал», «Жетысу», «Ертис».



