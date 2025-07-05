Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел РК

Исетов Арман Аскарович – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.



Родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.



Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 1999-2004 годах работал на различных должностях в Международно-правовом департаменте МИД РК.



С 2004 по 2008 годы – первый секретарь Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в 2008-2009 годах занимал должность начальника управления в Департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК.



В 2009 году назначен заместителем директора Международно-правового департамента МИД, а в 2012 году возглавил этот департамент. В 2018-2022 годах – Первый заместитель постоянного представителя РК при ООН в г. Нью-Йорк.



До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с апреля 2022 года являлся послом РК в Таиланде.



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.



Владеет английским и турецким языками.

Как сообщалось, Президент Казахстана назначил ряд послов.