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    10:12, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел РК

    Распоряжением Главы государства Исетов Арман Аскарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел РК
    Фото: Акорда

    Исетов Арман Аскарович – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

    Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 1999-2004 годах работал на различных должностях в Международно-правовом департаменте МИД РК.

    С 2004 по 2008 годы – первый секретарь Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в 2008-2009 годах занимал должность начальника управления в Департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК.

    В 2009 году назначен заместителем директора Международно-правового департамента МИД, а в 2012 году возглавил этот департамент. В 2018-2022 годах – Первый заместитель постоянного представителя РК при ООН в г. Нью-Йорк.

    До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с апреля 2022 года являлся послом РК в Таиланде.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

    Владеет английским и турецким языками.

    Как сообщалось, Президент Казахстана назначил ряд послов.

    Теги:
    Кадровые назначения Президент Казахстана Назначения МИД РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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