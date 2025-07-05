Президент Казахстана назначил ряд послов

Указами Главы государства:



Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), он освобожден от ранее занимаемой должности;



Елекеев Ержан Иракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Указами Главы государства:



Баймухан Маргулан Бакытулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;



Бердыбай Азамат Рахманкулулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт;



Исетов Арман Аскарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.

Василенко Роман Юрьевич – посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава Представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.



Родился 14 августа 1972 года в городе Шымкенте. В 1994 году окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации.



Свою трудовую деятельность начал в качестве старшего специалиста Международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан. Работал также в Канцелярии Премьер-министра РК, Секретариате Государственного секретаря РК и других организациях.



В Министерстве иностранных дел РК являлся послом по особым поручениям, председателем Комитета международной информации. В различные годы работал на дипломатических должностях в посольствах Казахстана в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.



В 2016-2019 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, а с 2019 по 2022 годы являлся послом Казахстана в Словакии.



До назначения послом Казахстана в Бельгии, главой Представительства РК при ЕС и НАТО с января 2022 года был заместителем министра иностранных дел РК.



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.



Владеет английским, французским, словацким и вьетнамским языками.

Елекеев Ержан Иракович – посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт.



Родился 2 апреля 1986 года в городе Актау. В 2007 году окончил Казахстанско-британский технический университет. В 2011 году получил степень магистра в Университете Глазго.



Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве специалиста департамента по связям с инвесторами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». В разные годы занимал должности главного менеджера, руководителя блока, директора по управлению портфелем проектов трансформации в системе «Самрук-Казына».



С 2020 по 2023 годы являлся заместителем руководителя экспертно-аналитической группы АО «Институт экономических исследований», директором проектного офиса АО «Альфа-банк Казахстан», а также управляющим директором по управлению активами и работе с проектами АО «НУХ «Байтерек».



До назначения послом Казахстана в Кувейте с марта 2024 года был председателем правления АО «НК «Kazakh Invest».



Владеет английским языком.