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    21:38, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель управления экономики и финансов Кызылординской области

    На должность руководителя управления экономики и финансов Кызылординской области назначен Сакен Мырзабек, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Назначен руководитель управления экономики и финансов Кызылординской области
    Фото: акимат Кызылординской области

    Сакен Мырзабек родился в 1980 году в Жалагашском районе. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности главного специалиста в отделе налогового комитета по Кызылординской области. В разные годы занимал должности начальника отдела, руководителя управления в департаменте государственных доходов по области, заместителя руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК по Кызылординской области, а также заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ области.

    С октября 2023 года до настоящего времени был членом областной ревизионной комиссии.

    Ранее в Восточно-Казахстанской области был назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Кызылординская область Назначения
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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