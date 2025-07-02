Назначен руководитель управления экономики и финансов Кызылординской области

Сакен Мырзабек родился в 1980 году в Жалагашском районе. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности главного специалиста в отделе налогового комитета по Кызылординской области. В разные годы занимал должности начальника отдела, руководителя управления в департаменте государственных доходов по области, заместителя руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК по Кызылординской области, а также заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ области.

С октября 2023 года до настоящего времени был членом областной ревизионной комиссии.

Ранее в Восточно-Казахстанской области был назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.