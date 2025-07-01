Новый руководитель транспортного управления назначен в Восточном Казахстане

Ведомство возглавил Данияр Уахитов, ранее занимавший должность заместителя акима Шемонаихинского района.

Кандидатура была представлена на заседании акимата главой региона Нурымбетом Сактагановым.

Данияр Уахитов имеет профильное образование: он окончил Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова и магистратуру ВКТУ им. Д. Серикбаева. За его плечами – 17 лет трудового стажа, из них 9 лет в системе госслужбы.

В разные годы он работал в частных компаниях и профсоюзных структурах, занимал должности акима сельского округа Таврия в Уланском районе и акима Нуринского района в Карагандинской области.

Перед новым руководителем поставлены приоритетные задачи – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение стабильного пассажирского сообщения и реализация дорожных проектов в регионе.

Напомним, прежний руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов скончался месяц назад, из-за болезни.