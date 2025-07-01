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    13:11, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Новый руководитель транспортного управления назначен в Восточном Казахстане

    В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: акимат ВКО

    Ведомство возглавил Данияр Уахитов, ранее занимавший должность заместителя акима Шемонаихинского района.

    Кандидатура была представлена на заседании акимата главой региона Нурымбетом Сактагановым.

    Данияр Уахитов имеет профильное образование: он окончил Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова и магистратуру ВКТУ им. Д. Серикбаева. За его плечами – 17 лет трудового стажа, из них 9 лет в системе госслужбы.

    В разные годы он работал в частных компаниях и профсоюзных структурах, занимал должности акима сельского округа Таврия в Уланском районе и акима Нуринского района в Карагандинской области.

    Перед новым руководителем поставлены приоритетные задачи – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение стабильного пассажирского сообщения и реализация дорожных проектов в регионе.

    Напомним, прежний руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов скончался месяц назад, из-за болезни.

    Теги:
    Кадровые назначения ВКО Восточно-Казахстанская область Назначения
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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