Новый руководитель транспортного управления назначен в Восточном Казахстане
В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Ведомство возглавил Данияр Уахитов, ранее занимавший должность заместителя акима Шемонаихинского района.
Кандидатура была представлена на заседании акимата главой региона Нурымбетом Сактагановым.
Данияр Уахитов имеет профильное образование: он окончил Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова и магистратуру ВКТУ им. Д. Серикбаева. За его плечами – 17 лет трудового стажа, из них 9 лет в системе госслужбы.
В разные годы он работал в частных компаниях и профсоюзных структурах, занимал должности акима сельского округа Таврия в Уланском районе и акима Нуринского района в Карагандинской области.
Перед новым руководителем поставлены приоритетные задачи – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение стабильного пассажирского сообщения и реализация дорожных проектов в регионе.
Напомним, прежний руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов скончался месяц назад, из-за болезни.