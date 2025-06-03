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    16:36, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Скончался руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО

    Ушёл из жизни глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области Нуржан Жумадилов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Нуржан Жумадилов / Instagram

    Нуржан Сайлаубекович родился в 1969 году в селе Тарбагатай Аягозского района ВКО. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт и Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальностям «инженер-строитель» и «бакалавр экономики и бизнеса».

    Трудовую деятельность начал в 1993 году мастером дорожного участка в ДЭУ-25 Аягозского района. Позднее работал прорабом, затем — начальником производственно-технического отдела той же организации.

    С 2001 года возглавлял 71-й дорожный участок Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казахавтожол».

    С 2006 по 2009 годы руководил отделами контроля качества и приёмки работ в областном департаменте Комитета автомобильных дорог.

    С 2009 по 2014 годы занимал должность заместителя руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по вопросам развития автодорог.

    С 2014 по 2018 годы возглавлял РГП «Шыгысжолзертхана».

    В 2018–2021 годах вновь возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

    С 2021 по 2022 годы занимал пост заместителя акима Восточно-Казахстанской области.

    С сентября 2022 года и до настоящего времени руководил областным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Информация о причине смерти не уточняется. Известно, что он проходил лечение в стационаре в Астане.

    Ранее сообщалось, что скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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