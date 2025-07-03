Нурлыбек Асылбеков назначен председателем правления «СК-Фармация»

Нурлыбек Асылбеков родился 24 июня 1966 года. В 1990 году окончил филиал Алматинского государственного медицинского института в г. Шымкент; в 2003 году — Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева; в 2006 году — Южно-Казахстанский государственный институт им. М. Ауэзова по специальности «Провизор», «Юрист», «Экономист».

Начал трудовую деятельность в 2000 году провизором-технологом и главным специалистом в АО «Фармация» Сузакского района Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2020 год — возглавлял управления и департаменты Комитета фармацевтического контроля МЗ РК по Южно-Казахстанской, Алматинской областях, г. Алматы и г. Астана.

С 2007 по 2009 год — работал руководителем отдела в Министерстве здравоохранения РК.

Затем в разные годы занимал должности заместителя председателя в Комитете по защите прав потребителей г. Астана, Комитете фармации Министерства здравоохранения, Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. Также работал советником генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК.

Решение о создании Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и медизделий «СК-Фармация» принято Правительством Республики Казахстан 11 февраля 2009 года. На компанию были возложены функции единого оператора по закупу и поставке лекарств для медорганизаций в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что депутаты обратились в Генпрокуратуру РК касательно нарушений в фармацевтической отрасли.