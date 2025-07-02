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    17:26, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Депутаты обратились в Генпрокуратуру РК касательно нарушений в фармацевтической отрасли

    Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подал заявление в Генеральную прокуратуру с требованием проверить деятельность ТОО «СК-Фармация», Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и других фармацевтических компаний страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фармацевтика
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. 

    — По итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству, я принял решение направить четыре заявления в Генеральную прокуратуру, — сообщил депутат.

    Среди них:

    • по деятельности ТОО «СК-Фармация» и субъектов фармацевтической индустрии;
    • по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и медицинских организаций;
    • по субсидиям в сельском хозяйстве;
    • в отношении ряда министерств по итогам отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

    По словам Бакытжана Базарбека, первое заявление — о работе ТОО «СК-Фармация» и фармацевтических предприятий — уже направлено в Генпрокуратуру. Обращение поддержал также его коллега по Мажилису депутат Мурат Абенов.

    — Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли, досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств, — подчеркнул Бакытжан Базарбек.

    Напомним, Высшая аудиторская палата выявила серьезные нарушения в сфере локализации фармацевтического производства в стране. Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Стало известно, что лекарства для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.

    Теги:
    Генпрокуратура Фармацевтика Лекарства Депутаты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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