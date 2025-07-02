Депутаты обратились в Генпрокуратуру РК касательно нарушений в фармацевтической отрасли

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

— По итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству, я принял решение направить четыре заявления в Генеральную прокуратуру, — сообщил депутат.

Среди них:

по деятельности ТОО «СК-Фармация» и субъектов фармацевтической индустрии;

по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и медицинских организаций;

по субсидиям в сельском хозяйстве;

в отношении ряда министерств по итогам отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

По словам Бакытжана Базарбека, первое заявление — о работе ТОО «СК-Фармация» и фармацевтических предприятий — уже направлено в Генпрокуратуру. Обращение поддержал также его коллега по Мажилису депутат Мурат Абенов.

— Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли, досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств, — подчеркнул Бакытжан Базарбек.

Напомним, Высшая аудиторская палата выявила серьезные нарушения в сфере локализации фармацевтического производства в стране. Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Стало известно, что лекарства для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.