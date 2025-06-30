Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта РК

Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1968 года в Джамбуле.

В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Экономист».

С 1991 по 1997 год - генеральный директор компании «Енбек»;

С 1997 по 1998 год - исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана;

С 1998 по 2000 год - директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы»;

С 2000 по 2002 год - первый вице-президент ОАО «АНПЗ»;

С 2002 по 2004 год - директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С 2004 по 2007 год - генеральный директор ТОО «ТенизСервис»;

С 2007 по 2010 год - управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С 2011 по 2014 год - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 год - заместитель министра обороны Республики Казахстан;

В 2017 году - руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017;

С 2017 по 2018 год - аким Шымкента;

С 2019 по 2021 год - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С апреля 2021 года - председатель правления НК «Қазақстан темір жолы».

Имеет госнаграды.

Напомним, 8 июнь 2025 Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан.