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    09:48, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта РК

    Об этом сообщает Акорда, передает агентство Kazinform.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Правительство РК

    Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.

    Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1968 года в Джамбуле.

    В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Экономист».

    • С 1991 по 1997 год - генеральный директор компании «Енбек»;
    • С 1997 по 1998 год - исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана;
    • С 1998 по 2000 год - директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы»;
    • С 2000 по 2002 год - первый вице-президент ОАО «АНПЗ»;
    • С 2002 по 2004 год - директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
    • С 2004 по 2007 год - генеральный директор ТОО «ТенизСервис»;
    • С 2007 по 2010 год - управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
    • С 2011 по 2014 год - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
    • С 2014 по 2016 год - заместитель министра обороны Республики Казахстан;
    • В 2017 году - руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017;
    • С 2017 по 2018 год - аким Шымкента;
    • С 2019 по 2021 год - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
    • С апреля 2021 года - председатель правления НК «Қазақстан темір жолы».

    Имеет госнаграды.

    Напомним, 8 июнь 2025 Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Назначения Минтранспорта РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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