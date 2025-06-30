09:48, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта РК
Об этом сообщает Акорда, передает агентство Kazinform.
Указом Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен министром транспорта Республики Казахстан.
Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1968 года в Джамбуле.
В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Экономист».
- С 1991 по 1997 год - генеральный директор компании «Енбек»;
- С 1997 по 1998 год - исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана;
- С 1998 по 2000 год - директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы»;
- С 2000 по 2002 год - первый вице-президент ОАО «АНПЗ»;
- С 2002 по 2004 год - директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
- С 2004 по 2007 год - генеральный директор ТОО «ТенизСервис»;
- С 2007 по 2010 год - управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
- С 2011 по 2014 год - вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- С 2014 по 2016 год - заместитель министра обороны Республики Казахстан;
- В 2017 году - руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017;
- С 2017 по 2018 год - аким Шымкента;
- С 2019 по 2021 год - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
- С апреля 2021 года - председатель правления НК «Қазақстан темір жолы».
Имеет госнаграды.
Напомним, 8 июнь 2025 Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан.