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    16:11, 05 Июль 2025 | GMT +5

    В области Абай назначен новый руководитель управления внутренней политики

    Пост руководителя управления внутренней политики области Абай занял Жаркын Жумадилов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Жаркын Тусупбекович Жумадилов
    Фото: instagram semey24

    Соответствующее распоряжение подписано акимом региона.

    Жаркын Тусупбекович Жумадилов родился в 1985 году в городе Семее. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности политология. Имеет степень бакалавра и магистра.

    Трудовую деятельность начал в сфере журналистики. В разные годы работал редактором и ведущим на «Казахском радио», политическим обозревателем газеты «Алаш айнасы», заместителем главного редактора «Ұлт TIMES», а также шеф-редактором департамента стратегического маркетинга АО «РТРК «Казахстан».

    В 2015–2016 годах занимал должности эксперта в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК и руководителя службы информационного мониторинга Института общественной политики.

    С 2016 по 2019 год работал пресс-секретарем, советником акима и заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2019–2020 годах возглавлял ТОО «Elorda Aqparat».

    С 2021 года был назначен инспектором пресс-службы Президента Республики Казахстан, а затем – заведующим сектором в Администрации Президента. В 2023 году в течение нескольких месяцев исполнял обязанности советника акима области Абай.

    До этого назначения руководил сектором в Администрации Президента.

    Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель транспортного управления в Восточном Казахстане.

     

     

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Регионы Назначения Область Абай
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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