В области Абай назначен новый руководитель управления внутренней политики

Соответствующее распоряжение подписано акимом региона.

Жаркын Тусупбекович Жумадилов родился в 1985 году в городе Семее. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности политология. Имеет степень бакалавра и магистра.

Трудовую деятельность начал в сфере журналистики. В разные годы работал редактором и ведущим на «Казахском радио», политическим обозревателем газеты «Алаш айнасы», заместителем главного редактора «Ұлт TIMES», а также шеф-редактором департамента стратегического маркетинга АО «РТРК «Казахстан».

В 2015–2016 годах занимал должности эксперта в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК и руководителя службы информационного мониторинга Института общественной политики.

С 2016 по 2019 год работал пресс-секретарем, советником акима и заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2019–2020 годах возглавлял ТОО «Elorda Aqparat».

С 2021 года был назначен инспектором пресс-службы Президента Республики Казахстан, а затем – заведующим сектором в Администрации Президента. В 2023 году в течение нескольких месяцев исполнял обязанности советника акима области Абай.

До этого назначения руководил сектором в Администрации Президента.

Ранее сообщалось, что назначен новый руководитель транспортного управления в Восточном Казахстане.