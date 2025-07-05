В области Абай назначен новый руководитель управления внутренней политики
Пост руководителя управления внутренней политики области Абай занял Жаркын Жумадилов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее распоряжение подписано акимом региона.
Жаркын Тусупбекович Жумадилов родился в 1985 году в городе Семее. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности политология. Имеет степень бакалавра и магистра.
Трудовую деятельность начал в сфере журналистики. В разные годы работал редактором и ведущим на «Казахском радио», политическим обозревателем газеты «Алаш айнасы», заместителем главного редактора «Ұлт TIMES», а также шеф-редактором департамента стратегического маркетинга АО «РТРК «Казахстан».
В 2015–2016 годах занимал должности эксперта в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК и руководителя службы информационного мониторинга Института общественной политики.
С 2016 по 2019 год работал пресс-секретарем, советником акима и заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2019–2020 годах возглавлял ТОО «Elorda Aqparat».
С 2021 года был назначен инспектором пресс-службы Президента Республики Казахстан, а затем – заведующим сектором в Администрации Президента. В 2023 году в течение нескольких месяцев исполнял обязанности советника акима области Абай.
До этого назначения руководил сектором в Администрации Президента.
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