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    12:52, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Кайрат Нурдаулетов возглавил футбольный клуб «Окжетпес»

    Кайрат Жумабекович Нурдаулетов назначен главным тренером футбольного клуба «Окжетпес», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кайрат Нурдаулетов
    Фото: ФК «Окжетпес»

    Кайрат Нурдаулетов родился в 1982 году. В качестве профессионального футболиста выступал за команды «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Ертис», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар».

    Завершив карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб национальной сборной. Позднее стал главным тренером молодежной сборной Казахстана.

    В 2023 году он исполнял обязанности главного тренера клуба «Мактаарал» из Туркестанской области, где помог сохранить команде место в Премьер-лиге. Затем возглавил талдыкорганский клуб «Жетысу», который под его руководством занял 11-е место.

    В этом году он возглавил павлодарский клуб «Ертис», но в мае покинул пост по собственному желанию.

    — Одной из наших целей станет выход в Еврокубок. Как минимум, мы должны сохранить текущее положение в турнирной таблице. Основная задача — добиться побед в предстоящих матчах, сохранив отличный результат, достигнутый предыдущим главным тренером и его штабом, — говорится в сообщении, распространённом клубом «Окжетпес».

    Теги:
    Спорт Футбол Регионы Казахстана Регионы Назначения Кокшетау Акмолинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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