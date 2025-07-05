Кайрат Нурдаулетов возглавил футбольный клуб «Окжетпес»

Кайрат Нурдаулетов родился в 1982 году. В качестве профессионального футболиста выступал за команды «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Ертис», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар».

Завершив карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб национальной сборной. Позднее стал главным тренером молодежной сборной Казахстана.

В 2023 году он исполнял обязанности главного тренера клуба «Мактаарал» из Туркестанской области, где помог сохранить команде место в Премьер-лиге. Затем возглавил талдыкорганский клуб «Жетысу», который под его руководством занял 11-е место.

В этом году он возглавил павлодарский клуб «Ертис», но в мае покинул пост по собственному желанию.