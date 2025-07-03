Талгат Алдыбергенов назначен председателем правления КТЖ

Талгат Алдыбергенов имеет более 35 лет опыта в железнодорожной отрасли. Окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», магистр экономики РАНХиГС (Россия) (красный диплом), кандидат экономических наук.

Прошёл путь от рабочих должностей до топ-менеджмента:

1992–1998 годы — работа на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приёмосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

1998–2007 годы — Руководитель Актюбинский филиал ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір Жолы», Директор ДГП «Казтранссервис», Директор Департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый Дом «КазМунайГаз».

2008–2019 годы — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО «Kazakhmys Maker».

С 2024 года — заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

Ранее сообщалось, сколько составляет долг национальной компании КТЖ.