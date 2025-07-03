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    11:32, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Талгат Алдыбергенов назначен председателем правления КТЖ

    Глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов представил коллективу нового председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» — Талгата Сагиевича Алдыбергенова, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления. Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

    Талғат Алдыбергенов
    Фото: пресс-служба «Қазақстан темір жолы»

    Талгат Алдыбергенов имеет более 35 лет опыта в железнодорожной отрасли. Окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», магистр экономики РАНХиГС (Россия) (красный диплом), кандидат экономических наук.

    Прошёл путь от рабочих должностей до топ-менеджмента:

    1992–1998 годы — работа на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приёмосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

    1998–2007 годы — Руководитель Актюбинский филиал ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір Жолы», Директор ДГП «Казтранссервис», Директор Департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый Дом «КазМунайГаз».

    2008–2019 годы — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО «Kazakhmys Maker».

    С 2024 года — заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

    Ранее сообщалось, сколько составляет долг национальной компании КТЖ.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения КТЖ
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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