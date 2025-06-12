РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько составляет долг национальной компании КТЖ

    Доход национальной компании «Қазақстан темір жолы» за прошлый год вырос на 84%, а чистая прибыль увеличилась в 9 раз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айдар Рыскулов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – За последние четыре года показатели компании улучшились. Если сравнивать 2023 и 2024 годы, доход увеличился на 84%, а чистая прибыль – в 9 раз. Компания своевременно обслуживает все кредиты. Долг «Қазақстан темір жолы» составляет 2,7 трлн тенге, – сообщил на брифинге в «Самрук-Казына» управляющий директор по экономике и финансам Айдар Рыскулов.

    По его словам, кредиты были привлечены для обновления вагонного парка и развития инфраструктуры.

    Ранее стало известно, что КТЖ поднимет тарифы, чтобы погасить долг в 2,9 трлн тенге.«Қазақстан темір жолы» планирует погашать свой долг за счет повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 24% ежегодно в 2024–2026 годах. 

    Теги:
    КТЖ Экономика ФНБ «Самрук Казына»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают