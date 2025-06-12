Сколько составляет долг национальной компании КТЖ

– За последние четыре года показатели компании улучшились. Если сравнивать 2023 и 2024 годы, доход увеличился на 84%, а чистая прибыль – в 9 раз. Компания своевременно обслуживает все кредиты. Долг «Қазақстан темір жолы» составляет 2,7 трлн тенге, – сообщил на брифинге в «Самрук-Казына» управляющий директор по экономике и финансам Айдар Рыскулов.

По его словам, кредиты были привлечены для обновления вагонного парка и развития инфраструктуры.

Ранее стало известно, что КТЖ поднимет тарифы, чтобы погасить долг в 2,9 трлн тенге.«Қазақстан темір жолы» планирует погашать свой долг за счет повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 24% ежегодно в 2024–2026 годах.