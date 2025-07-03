Даулет Бекманов возглавил АО «Национальные информационные технологии»

Даулет Бекманов родился в 1983 году. Обладает более чем 15-летним опытом работы, включая свыше 10 лет на руководящих позициях в сфере автоматизации государственных услуг и в области информационных технологий.

В 2004 году окончил частный университет «Мирас» по специальности «Информатика», в 2010 году — Южно-Казахстанский государственный университет имени М. А. Ауэзова по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности инженера-системотехника ТОО «Медиа Софт Астана». С октября 2006 по октябрь 2011 года работал специалистом в отделе информационных архивных технологий Национального архива РК, ведущим специалистом ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения» и главным аналитиком АО «Национальные информационные технологии».

С октября 2011 по сентябрь 2018 года занимал руководящие должности в Министерстве связи и информации РК, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Агентстве РК по связи и информации, Министерстве по инвестициям и развитию РК, а также в Министерстве информации и коммуникаций РК.

С сентября 2018 по февраль 2020 года — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

С февраля 2020 по май 2023 года — председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Осуществлял руководство формированием политики в сфере государственных услуг, их оптимизации и автоматизации, обеспечением функционирования портала «Электронное правительство», а также деятельностью центров обслуживания населения.

С мая 2023 по июль 2025 года — управляющий директор по почтовому сервису и государственным услугам АО «Казпочта». Отвечал за проект по предоставлению государственных услуг через отделения почтовой связи, развитие сельских отделений, а также координацию работы в сферах письменной корреспонденции, печатных изданий, гибридной электронной почты и специальной связи.

Ранее был назначен руководитель управления экономики и финансов Кызылординской области.