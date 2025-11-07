Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Белый дом.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что программа визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем США Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Затем Казахстан и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Кроме того, Токаеву в Вашингтоне были представлены казахстанские IT-стартапы. Глава государства встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса. Провел беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко. Президент приветствовал подписание Соглашения о стратегическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее трех тысяч единиц сельхозтехники в течение пяти лет на мощностях АО «АгромашХолдинг KZ».

Позже стало известно, что Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям.

Во время визита в США Касым-Жомарт Токаев дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times.

Кроме того, Национальный банк Казахстана подписал меморандум о сотрудничестве с глобальной платежной системой Visa.

Напомним, Госсекретарь США Марк Рубио анонсировал, что в 2026 году посетит Казахстан в рамках поездки по пяти странам Центральной Азии.