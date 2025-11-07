Национальный Банк Казахстана и Visa подписали меморандум о сотрудничестве

Документ подписали заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов и глава глобального направления по взаимодействию с государственными органами Visa Роберт Томсон.

— Меморандум направлен на дальнейшее укрепление многолетнего партнерства между Национальным Банком и Visa, а также совместную реализацию инициатив по развитию платежного рынка Казахстана. Мы уверены, что совместные намерения сторон будут содействовать совершенствованию платежной отрасли, что в свою очередь, откроет новые возможности для участников рынка, — отметил заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов.

Стороны намерены создать Центр компетенций на базе Национальной платежной корпорации Национального Банка для тестирования последних инновационных решений на платежном рынке, включая апробацию карточных сервисов с использованием цифровых активов и изучение практических преимуществ для участников финансового рынка.

Кроме того, одним из приоритетных направлений Меморандума станет совершенствование работы антифрод-центра Национального Банка. Планируется изучение и анализ технологий, основанных на искусственном интеллекте, для повышения эффективности противодействия мошенничеству на финансовом рынке.

Нампоним, госсекретарь США Марко Рубио посетит Казахстан в числе пяти стран Центральной Азии в 2026 году.