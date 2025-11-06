РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госсекретарь США Марко Рубио посетит Казахстан

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что планирует посетить пять стран Центральной Азии в 2026 году, передает агентство Kazinform со ссылкой Reuters.

    о
    кадр из видео

    О своем намерении госсекретарь сообщил во время приема, организванного в честь саммита С5+1.

    — Все пять (стран)…поэтому я знаю, что это, вероятно, будет недельная поездка. Так что нам нужно над этим работать и вместе это осуществить, — заявил Рубио.

    Дипломат отметил, что планирует встретиться с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии в рамках кампании администрации Трампа по привлечению внимания к богатому ресурсами региону.

    По его словам, интересы США и государств Центральной Азии совпадают, когда речь идет о совместной работе по освоению природных ресурсов этих стран.

    О деталях приема, организованного госсекретарем США в честь саммита С5+1, читайте здесь.

    Ранее мы писали о том, что заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время посещения Казахстана поделился в соцсетях впечатлениями от Алматы.

    Теги:
    Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают