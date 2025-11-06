Госсекретарь США Марко Рубио посетит Казахстан

О своем намерении госсекретарь сообщил во время приема, организванного в честь саммита С5+1.

— Все пять (стран)…поэтому я знаю, что это, вероятно, будет недельная поездка. Так что нам нужно над этим работать и вместе это осуществить, — заявил Рубио.

Дипломат отметил, что планирует встретиться с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии в рамках кампании администрации Трампа по привлечению внимания к богатому ресурсами региону.

По его словам, интересы США и государств Центральной Азии совпадают, когда речь идет о совместной работе по освоению природных ресурсов этих стран.

