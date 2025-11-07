РУ
    02:55, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы ведущих изданий США

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в США, дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент ответил на вопросы, касающиеся казахско-американских взаимоотношений, отдельных аспектов его визита в США, политического курса Президента Дональда Трампа, геополитики, ситуации вокруг Украины, и другие.

    акорда
    Фото: Акорда
    токаев
    Фото: Акорда
    токаев
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана в четверг прибыл с визитом в Вашингтон. Глава государства проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «С5+1».

    Программа визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с Государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

    Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта и американского сенатора Стива Дэйнса.

    Кроме этого, в рамках текущего визита Главы государства в США было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на сумму 2,5 млрд долларов.

    Также стало известно, что Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям.

     

    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
