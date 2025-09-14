Послание Президента, лунное затмение и ЧМ по боксу — чем запомнилась неделя в Казахстане

Послание

Минувшую неделю открыло Послание Президента страны, полный текст которого можно прочесть здесь.

— Благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям наша политическая система стала более прогрессивной и открытой. Меняется менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Однако предстоит еще огромная работа по модернизации общества. В стране запущены комплексные экономические реформы, — отметил Глава страны.

Вот несколько самых важных моментов, озвученных Президентом. Вскоре в Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту. Оно должно помочь модернизации всех отраслей экономики, а возглавить его призван специалист на уровне заместителя Премьер-министра.

Также до конца года в Казахстане примут закон о банках, который должен будет учитывать технологические изменения и потребности экономики страны.

Президент поручил создать и единую цифровую карту земельных ресурсов Казахстана с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре и принять до конца года новый Строительный кодекс. Это должно создать прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли.

Касым-Жомарт Токаев озвучил предложение — сделать Парламент Казахстана однопалатным. Речь идет об упразднении Сената. На проведение дискуссии уйдет не менее года, после чего в 2027 году пройдет общенациональный референдум.

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев заявил также о необходимости системного подхода к цифровой трансформации страны и внедрению искусственного интеллекта. Для эффективной реализации этой цели Правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию.

Визиты и поздравления

На минувшей неделе в Казахстан прибыл президент Конго Феликс Чисекеди. Президент Демократической Республики заявил о потенциале сотрудничества с Казахстаном в сфере переработки природных ресурсов. По его словам, ДРК обладает запасами кобальта и меди, а Казахстан — урана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Демократическая Республика Конго является важным партнером Казахстана в Африке. Президенты Казахстана и ДР Конго провели переговоры в расширенном формате. Особое внимание было уделено вопросам развития двусторонней торговли, взаимодействия в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации.

Касым-Жомарт Токаев наградил Феликса Чисекеди орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго, развитие дружбы между двумя народами, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности.

На минувшей неделе прошло еще одно очень важное событие — в Президентском центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию международного информационного агентства Kazinform. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил коллективу агентства поздравительное письмо, которое зачитал помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

Правительство

Правительство незамедлительно отреагировало на Послание Президента страны народу Казахстана и начало рассматривать меры по его реализации. Так, обозначенное Министерство по искусственному интеллекту будет создано на базе Минцифры РК. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Также в Казахстане формируется инфраструктура для развития искусственного интеллекта.

«Казахтелеком» запустит суперкомпьютер для «Самрук-Казына» в сентябре текущего года.

Цифровым штабом также принят ряд решений во исполнение Послания Президента.

Технологии ИИ внедрят для диагностики электро- и теплосетей в Казахстане. В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др. До конца текущего года планируется интегрировать 7 информационных систем в 2.

Для защиты топливно-энергетического комплекса от киберугроз в Казахстане будет создан специализированный центр информационной безопасности. О данном решении, принятом в рамках реализации Послания Главы, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.

Законы

На минувшей неделе Президент Казахстана отметил необходимость срочного принятия поправок по электросамокатам. По его словам, на сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, и необходимо безотлагательно их принять. Позже в кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал о новых правилах для электросамокатчиков в Казахстане. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность введения номерных знаков для электросамокатов, однако не в целях государственной регистрации.

А законопроект по реформам в сфере геологоразведки и освоения недр в Казахстане уже разработали и согласовали с госорганами и бизнесом. Как сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, его внесут в Мажилис до конца текущего месяца. Законопроект включает 39 поправок в Кодекс о недрах.

Развод в Казахстане станет проще и быстрее. Согласно приказу министра юстиции от 5 сентября 2025 года, обновлены Правила, регулирующие государственную регистрацию актов гражданского состояния. Приказ вступает в силу с 20 сентября 2025 года.

В Казахстане также стартует пилот по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке в рамках проекта «Цифровая ипотека». Соответствующий совместный приказ подписали министр юстиции Ерлан Сарсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Не то совсем радостная новость — казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов. Заявки приостановят с 15 сентября. О дате возобновления приема заявок по использованию ЕПВ на лечение зубов сообщат на платформе enpf-otbasy.kz банк.

Также председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписал приказ о создании комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электростанции в Жамбылском районе Алматинской области.

Громкие дела

Самым громким делом минувшей недели стало задержание в аэропорту Алматы прокурора города Актау Ерболата Абдирова. Однако позже стало известно, что специализированный суд по административным правонарушениям прекратил в отношении него дело за отсутствием состава правонарушения. По версии полиции, 27 августа пассажир рейса КС-955 «Алматы–Астана» в автобусе до борта якобы приставал к пассажирам и нарушал общественный порядок. Авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение Специализированного суда города Актау.

Департаментом АФМ по Алматинской области тем временем было окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» — основного предприятия системы АО НАК «Казатомпром». Напомним, бывший председатель правления организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения.

А в Шымкенте суд окончательно вернул парк «Кен баба» местным жителям. Решение по спорному земельному участку вступило в законную силу.

А в Атырауской области прямо в здании областного акимата задержан заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Талгат Бисен. Его подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены обыски в офисе компании и акимате.

В этой же области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проводят масштабную операцию по делу об обналичивании средств ЕНПФ через стоматологические клиники.

Лунное затмение

Самым красивым событием уходящей недели стало лунное затмение, которое смогли увидеть жители ряда регионов Казахстана. По информации специалистов Астрофизического института имени Фесенкова, 7 сентября в 21:26 Луна начала входить в полутень Земли. Полная фаза наступила в 22.29, завершение фазы — в 23.53, само же затмение закончилось 8 сентября в 00.56. Луна пробыла в полной фазе 1 час 22 минуты и окрасилась в красноватые оттенки. В течение 5,5 часов казахстанцы наблюдали самое продолжительное полное затмение Луны с 2022 года. Фото того, как видели это уникальное событие жители разных регионов страны, можно посмотреть по ссылке.

ДТП

Неделя запомнилась и страшной трагедией в Мангистауской области, где в ДТП погибли сразу 10 человек. По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего микроавтобус опрокинулся в кювет. В салоне находились пассажиры. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Между тем, одного из пострадавших доставили санавиацией в Актау. По словам руководителя областного управления здравоохранения Бекболата Избасарова, состояние трех человек, пострадавших в ДТП, остается тяжелым.

В Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Двое в результате ДТП погибли. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.

Спорт

Основным событием в мире спорта стал чемпионат мира по боксу в английском Ливерпуле. В нем принимают участие и боксеры из Казахстана.

Так, представительница команды Казахстана по боксу Виктория Графеева не смогла выйти в финал чемпионата мира, уступив в полуфинале Ребеке Де Лиме Сантос (Бразилия), но завоевав бронзу.

Еще один казахстанский спортсмен Айбек Оралбай вышел в финал ЧМ по боксу. В полуфинальном раунде Оралбай оказался сильнее двукратного победителя Олимпиады, пятикратного чемпиона мира Хулио Сесара да Круса (Куба). Всего Сборная Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле будет представлена в восьми финальных поединках. Все они пройдут сегодня, 14 сентября.

Последними финалистами мирового первенства стали Торехан Сабырхан в весе до 70 кг и Наталья Богданова в весе до 70 кг.

19-летний дебютант взрослых мировых первенств Торехан Сабырхан победил Одела Камару со счетом 4:1. Опытная 26-летняя Наталья Богданова со счетом 3:2 выиграла у Шантель Рид.



12 сентября к числу призеров чемпионата мира-2025 добавились Назым Кызайбай в весе до 48 кг и Санжар Ташкенбай в весе до 50 кг.

В итоге у сборной Казахстана — 10 медалей на чемпионате мира по боксу 2025 в Ливерпуле. Какого они окажутся достоинства — станет известно в ближайшее время.

Культура

Пока главным культурным событием ближайшего времени для жителей Алматы называют концерт Backstreet Boys, который пройдет 19 сентября на центральном стадионе южной столицы. О подготовке к масштабному событию модно прочесть по ссылке.

Также интересной новостью стало известие о начале съёмок международного проекта Димаша «Voice Beyond Horizon». Первой точкой для этого была выбрана Туркестанская область. Международный проект охватит Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Алматы и Астана. Финал шоу запланирован в столице.

Такой была уходящая неделя. Впереди — новые события, о которых мы обязательно расскажем.