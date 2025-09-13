Как Алматы готовится к концерту Backstreet Boys

Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова сообщила, что интерес к концерту оказался большим — все билеты, около 27 тысяч, уже распроданы. В Алматы ожидают гостей из разных стран, в основном из соседних — России, Кыргызстана и Узбекистана.

— Техническая команда полностью готова. Используем казахстанское оборудование. Сейчас ведем работу по информированию зрителей о входных группах и времени запуска на стадион. На следующей неделе состоится общее собрание со всеми службами. Для обеспечения безопасности привлекаем частную охранную организацию. Отели забронированы, все необходимые материалы закуплены, — отметила Нургумарова.

Территория стадиона будет разделена на несколько фан-зон. Вокруг него установят дополнительную навигацию с подсветкой, чтобы зрителям было удобнее ориентироваться в вечернее время. Перед входами гостей встретят волонтеры, которые помогут с организацией потока. На прилегающей территории разместят фуд-корты и точки с бесплатной питьевой водой.

Особое внимание уделяется газону стадиона. Организаторы сотрудничают с футбольным клубом «Кайрат» и закупают семена и удобрения, чтобы поддерживать поле в надлежащем состоянии.

— Мы максимально минимизируем ущерб: газон будет накрыт специальным покрытием. Также предусмотрели закуп семян и удобрений для стадиона, — пояснила организатор.

В этот раз организаторы не ожидают столпотворения, как это произошло на концерте Дженнифер Лопес.

— Стадион спокойно вмещает около 24 тысяч зрителей, как это обычно бывает на футбольных матчах. В прошлый раз мы добавили вход со стороны Сатпаева, чтобы распределить поток, но эта часть не рассчитана на большой наплыв. При этом со стороны Абая и Байтурсынова проблем не возникало. Толпа, собравшаяся тогда на проспекте Абая, состояла в основном из людей без билетов, которые пришли просто послушать концерт с улицы. Мы сами выходили к ним, — пояснила она.

Она также отметила, что аккредитации СМИ в этот раз не будет.

Кроме того, Альфия Нургумарова уделила внимание вопросу работы волонтеров. Ранее, после концерта Дженнифер Лопес в сети появлялись жалобы на условия, в которых они работали.

— Волонтеров, которые помогали с навигацией со стороны Байтурсынова и Абая, привлекали не мы, а акимат города. Со своей стороны мы задействовали лишь несколько человек из организаций, с которыми давно сотрудничаем. Они работали внутри стадиона, помогали с навигацией и организацией, — пояснила она.

Отметим, что концерт легендарной группы пройдет в Алматы 19 сентября, а 21 сентября — в Астане. Все пятеро участников Backstreet Boys исполнят как легендарные хиты, так и композиции из новых альбомов.

Ранее сообщалось, что приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 млн долларов. Цена билетов составляла от 40 до 160 тысяч тенге, отдельный сектор продавался за 200 тысяч.

Продюсер компании «Астана концерт» Малик Хасенов сообщил, что группа компаний, организующая в Казахстане концерты мировых звёзд, по итогам 2025 года выплатит в бюджет более 1 млрд тенге налогов.

Концерт Дженнифер Лопес принес в Алматы около 10 млрд тенге.