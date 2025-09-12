РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматинской области автобус со школьниками попал в ДТП: двое погибли

    В Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: Canva

    Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего школьников, и автомобиля Hyundai Accent случилась на территории дачного общества «Сокол».

    По данным департамента полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

    — В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир — в медицинском учреждении. Других пострадавших нет. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом, — сообщили в ДП Алматинской области.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

    Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции Алматинской области.

    Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Автобус Алматинская область Авария
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают