В Алматинской области автобус со школьниками попал в ДТП: двое погибли

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего школьников, и автомобиля Hyundai Accent случилась на территории дачного общества «Сокол».

По данным департамента полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир — в медицинском учреждении. Других пострадавших нет. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом, — сообщили в ДП Алматинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции Алматинской области.

Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.