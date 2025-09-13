РУ
    20:45, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Атырау проходят задержания по делу об обналичивании пенсионных накоплений

    В Атырау сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводят масштабную операцию по делу об обналичивании средств ЕНПФ через стоматологические клиники, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    АФМ рассматривает заявление в отношении сына Нурлана Нигматулина
    Фото: АФМ

    В город прибыла группа сотрудников АФМ из разных регионов страны. Проведены обыски в нескольких местах, изъяты наличные деньги, автомобили и документы.

    Среди задержанных – руководители стоматологических клиник, сотрудники офисов, бухгалтеры и посредники.

    По данным Atyrau Oil, ранее в Отбасы банке сообщили, что более 222 млрд тенге пенсионных накоплений были направлены в топ-20 стоматологических клиник, половина из которых расположена в Атырау. Часть этих средств могла быть выведена незаконным путем.

    Следствие предполагает, что схема заключалась в фиктивном оформлении стоматологических услуг. Граждане указывались как получатели лечения за счёт средств ЕНПФ, однако реальные услуги не предоставлялись, а деньги обналичивались.

    Следственные действия продолжаются. В ближайшее время ожидаются новые задержания.

    Ранее стало известно, что в Атырау задержан замруководителя управления строительства.

