В Атырау проходят задержания по делу об обналичивании пенсионных накоплений

В город прибыла группа сотрудников АФМ из разных регионов страны. Проведены обыски в нескольких местах, изъяты наличные деньги, автомобили и документы.

Среди задержанных – руководители стоматологических клиник, сотрудники офисов, бухгалтеры и посредники.

По данным Atyrau Oil, ранее в Отбасы банке сообщили, что более 222 млрд тенге пенсионных накоплений были направлены в топ-20 стоматологических клиник, половина из которых расположена в Атырау. Часть этих средств могла быть выведена незаконным путем.

Следствие предполагает, что схема заключалась в фиктивном оформлении стоматологических услуг. Граждане указывались как получатели лечения за счёт средств ЕНПФ, однако реальные услуги не предоставлялись, а деньги обналичивались.

Следственные действия продолжаются. В ближайшее время ожидаются новые задержания.

