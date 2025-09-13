В Атырау проходят задержания по делу об обналичивании пенсионных накоплений
В Атырау сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводят масштабную операцию по делу об обналичивании средств ЕНПФ через стоматологические клиники, передает корреспондент агентства Kazinform.
В город прибыла группа сотрудников АФМ из разных регионов страны. Проведены обыски в нескольких местах, изъяты наличные деньги, автомобили и документы.
Среди задержанных – руководители стоматологических клиник, сотрудники офисов, бухгалтеры и посредники.
По данным Atyrau Oil, ранее в Отбасы банке сообщили, что более 222 млрд тенге пенсионных накоплений были направлены в топ-20 стоматологических клиник, половина из которых расположена в Атырау. Часть этих средств могла быть выведена незаконным путем.
Следствие предполагает, что схема заключалась в фиктивном оформлении стоматологических услуг. Граждане указывались как получатели лечения за счёт средств ЕНПФ, однако реальные услуги не предоставлялись, а деньги обналичивались.
Следственные действия продолжаются. В ближайшее время ожидаются новые задержания.
Ранее стало известно, что в Атырау задержан замруководителя управления строительства.