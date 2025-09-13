В Атырау задержан замруководителя управления строительства

Чиновник был задержан после возвращения из командировки в Курмангазинский район, прямо в здании областного акимата.

Как уточняется, его подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены обыски в офисе компании и в акимате.

В настоящее время чиновник отпущен под подписку о невыезде. Однако, по информации источников, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее министр МВД заявил о задержаниях в Жамбылской области.