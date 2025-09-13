В Атырау задержан замруководителя управления строительства
В Атырауской области задержан заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Талгат Бисен, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на собственные источники.
Чиновник был задержан после возвращения из командировки в Курмангазинский район, прямо в здании областного акимата.
Как уточняется, его подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены обыски в офисе компании и в акимате.
В настоящее время чиновник отпущен под подписку о невыезде. Однако, по информации источников, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
