РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:52, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Атырау задержан замруководителя управления строительства

    В Атырауской области задержан заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Талгат Бисен, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на собственные источники.

    чиновник хищение документы
    Фото: pixabay

    Чиновник был задержан после возвращения из командировки в Курмангазинский район, прямо в здании областного акимата.

    Как уточняется, его подозревают в получении взятки от руководителя подрядной организации. По данному факту возбуждено уголовное дело, проведены обыски в офисе компании и в акимате.

    В настоящее время чиновник отпущен под подписку о невыезде. Однако, по информации источников, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Расследование продолжается.

    Ранее министр МВД заявил о задержаниях в Жамбылской области.

    Теги:
    Атырау Строительство Задержания
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают