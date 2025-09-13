04:07, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5
Айбек Оралбай вышел в финал ЧМ по боксу
Казахстанский боксер Айбек Оралбай пробился в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В полуфинальном раунде Оралбай оказался сильнее двукратного победителя Олимпиады, пятикратного чемпиона мира Хулио Сесара да Круса (Куба).
Айбек забрал первый раунд со счётом 3:2. Во второй трёхминутке он развил преимущество — 5:0. Третий раунд остался за кубинцем — 5:0 (Оралбай побывал в нокдауне).
В итоге Айбек выиграл поединок раздельным решением судей — 3:2.
Таким образом, Айбек Оралбай будет биться за золотую медаль в весовой категории свыше 90 килограммов.
