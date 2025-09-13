РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:07, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Айбек Оралбай вышел в финал ЧМ по боксу

    Казахстанский боксер Айбек Оралбай пробился в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    ю
    Фото: НОК

    В полуфинальном раунде Оралбай оказался сильнее двукратного победителя Олимпиады, пятикратного чемпиона мира Хулио Сесара да Круса (Куба).

    Айбек забрал первый раунд со счётом 3:2. Во второй трёхминутке он развил преимущество — 5:0. Третий раунд остался за кубинцем — 5:0 (Оралбай побывал в нокдауне).

    В итоге Айбек выиграл поединок раздельным решением судей — 3:2.

    Таким образом, Айбек Оралбай будет биться за золотую медаль в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Ранее сообщалось, что Виктория Графеева взяла «бронзу» на ЧМ по боксу в Великобритании.

    Гульжан Тасмаганбетова
